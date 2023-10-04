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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تنظم فعاليات اليوم العلمي بكلية طب الأسنان

اليوم العلمي بكلية
اليوم العلمي بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم

شهدت  الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور هيثم عمرو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "Evidence and Trends for Implant Site Development " الذي نظمته إدارة التعليم المستمر بالكلية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ بقاعة السيمنار بالكلية.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد جمال أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والدكتور كريم فوزي أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، والدكتور وليد عباس أستاذ مساعد أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وتحدثت الندوة عن التعريف بالطرق والتقنيات الحديثة في مجال علم اللثة واستخدام الخلايا الجذعية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

 

جامعة الفيوم: يوم تعريفي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة

 

 

محمد كمال خلاف عميدا لكلية الآثار جامعة الفيوم

 

 

 

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