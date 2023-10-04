انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن ظاهرة زبد البحر ، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أسماك نافقة بمحافظة بورسعيد.

وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث إن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.



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