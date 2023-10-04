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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر مركز تطوير المناهج والموا التعليمية قراراً عاجلاً بشأن مناهج التربية الدينية الاسلامية والمسيحية للمرحلة الابتدائية من الصف الاول الى الصف الخامس طبعة عام 2023 / 2024

حيث تقرر حذف بعض الانشطة بالدروس بما لا يؤثر على اهداف تلك الدروس او محتواها العلمي ، كما تم حذف بعض الدروس من الطبعة الجديدة عن طبعات الاعوام السابقة وبيانها كالتالي :

بالنسبة للتربية الدينية الاسلامية

الصف الاول الابتدائي المحور الاول من اكون : في مجال العقيدة تم حذف درس الشهادة ، وفي مجال العبادات تم قصة آداب الاستئذان

الصف الثالث الابتدائي المحور الثاني العالم من حولي : في مجال السير والشخصيات تم حذف درس زيد بن ثابت

الصف الرابع الابتدائي المحور الاول اكتشف ذاتي : في مجال العقيدة حذف الدرس الثالث بديع صنع الله تعالى في الانسان ، وفي المحور الثاني في مجال العقيدة تم حذف الدرس الثاني بديع صنع الله تعالى في الكون ، وفي مجال السير والشخصيات تم حذف الدرس الثالث الارقم بن ابي الارقم

الصف الخامس الابتدائي المحور الاول اكتشف ذاتي : في مجال السير والشخصيات تم حذف الدرس الثالث معجزة الرسول مع ام معبد ، المحور الثاني علاقتي بالاخرين في مجال العقيدة حذف الدرس الثاني شكر الله تعالى على النهم قصة صاحب الجنتين ، وفي مجال السير والشخصيات تم حذف الدرس الثالث زيد بن أرقم الغلام الصادق

ثانيا التربية الدينية المسيحية


الصف الخامس الابتدائي ، تم حذف الدرس الاول في المحور الاول رموز السيد المسيح في العهد القديم المن والصخرة ، وتم نقل درس من المحور الثاني "الرب يسوع الفادي والمخلص" ليكون ترتيبهالدرس الرابع بالمحور الأول

قرار رسمي

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