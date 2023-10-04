الجزائر وتونس توقعان 26 اتفاقية ومذكرة تعاون

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن تونس والجزائر وقعا 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني، والسياحة والنقل والعمل والرعاية الاجتماعية إضافة إلى قطاعات الثقافة والرياضة.

جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

و في ختام اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، ذكر رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن الاتفاقيات ستسهم في المزيد من توطيد وتنويع العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر.

وبين الحشاني، أنه تم إصدار توصيات لدفع التعاون المشترك، وسيتم العمل على تنفيذها.

وشدد رئيس الحكومة التونسية علي حرص الجانبين على أن تحظى التوصيات بمتابعة خاصة والالتزام بعقد الاجتماعات الفنية لها وفق المواعيد المتفق عليها.