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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

صدى البلد

تحتفل اليوم بذكرى وفاة النحات الفرنسي فريديريك أوجست بارتولدى، المشهور بإبداعه تمثال الحرية الذي يقع في مدينة نيويورك، ترفي بارتولدى في مثل هذا اليوم، ٤ أكتوبر. 

كان من المقرر في البداية أن يتم وضع تمثال الحرية في مصر، فلماذا لم يتم تركيبه في أحد ميادينها؟

تمثال الحرية 

قصة تمثال الحرية

تعود القصة إلى فترة حكم الخديوي إسماعيل في مصر بين عامي 1863 و1879. طلب الخديوي إسماعيل من النحات الفرنسي فريدريك بارتولدى صنع تمثال بارتفاع 100 متر، يحمل مشعلاً بيده اليسرى، وكان من المقرر وضعه في مدينة بورسعيد عند مدخل قناة السويس التي كان يستعد لافتتاحها.

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عندما انتهى بارتولدى من العمل على التمثال، طلب أجراً ضخماً للعمل، في الوقت الذي كانت فيه مصر تعاني من الديون الناتجة عن بناء القناة. ولم يتمكن إسماعيل باشا من نقل التمثال الضخم إلى مصر بسبب تكاليف النقل التي اقتربت من 600 ألف دولار في ذلك الوقت. 

وبعد ذلك، عرض بارتولدى التمثال على الحكومة الفرنسية، التي اشترته بالفعل. تم تقديم التمثال كهدية لأمريكا بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لحرب الاستقلال الأمريكية. قام الأمريكيون بجمع التبرعات وبناء قاعدة التمثال وملحقاته. وافتتح الرئيس الأمريكي آنذاك، جروفر كليفلاند، التمثال في 28 أكتوبر 1886 في حفل مهيب.

 ويعد تمثال الحرية واحدًا من أشهر المعالم العالمية في مدينة نيويورك.

قام فريديريك بارتولدى أيضًا بإنجاز العديد من الأعمال الأخرى في مسقط رأسه، بالإضافة إلى أعمال قام بها في مدينة باريس. ومن بين أشهر أعماله في أوروبا تمثال أسد بلفور في مدينة بلفور في فرنسا. توفي فريديريك بارتولدى في 4 أكتوبر 1904.

فريديريك تمثال الحرية الخديوي إسماعيل الحكومة الفرنسية قناة السويس مدينة نيويورك

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