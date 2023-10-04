مراتى مانعة نفسها عنى.. اعترافات صادمة للمتهم بالتعدي على فتاة الشروق |خاص

حصل صدى البلد على نص اعترافات المتهم بالتعدى على ط.فلة بمنطقة الشروق، امام النيابة العامة والذى تم إحالته للمحاكمة الجنائية لمحاكمته في الاتهامات الموجهه إليه.

نص التحقيقات

س / ما هي تفصیلات اقرارك ؟

ج / اللي حصل ان انا كنت شغال مع والدى مبيض محارة فى شقة فى مدينة المستقبل بالشروق ومش فاكر رقم العمارة من حوالى شهر وانا كنت بمر بظروف نفسية وحشة بسبب فصلى من الشغل ووجود مشاكل بيني وبين مراتى بسبب الفلوس ان انا معايش فلوس وهى كانت بتقولى انا ماليش دعوة اتصرف وكانت بتمنع نفسها منى وكانت بتقولى انت مش راجل وما بتجبش فلوس عاوز تنام معايا لية بقى ومن ساعتها وهى عند اهلها والكلام ده بقالة حوالى شهرين قبل تاريخ الواقعة وبعدين يوم الواقعة كان من حوالی شهر تقريبا انا كنت شغال فى الشقة الى فى وش الشقة الى فيها البنت دى وكنت بشوف البنت دى لما كنت بفتح محبس المياه من بره العمارة وكنت بشوفها واقفة فى البلاكونه وفى يوم الواقعة انا شوفت والدتها نازلة رايحة الشغل فانا شوفت البنت دى خارجة من باب الشقة وكانت طالعة تجرى وانا كنت نازل افتح محبس الميه فشوفتها بتقع فروحت انا شلتها وحطيت ايدى على بوقها علشان ماتسرخش ومسكتها من مؤخرتها وقعدت ابوسها واحسس عليها في كل جسمها وانا قولتها ان هي ماتقولش لحد علشان محدش يضربها وبعدين سبتها وهى دخلت على شقتها ودخلت الشقة الى انا شغال فيها اتشطفت وغيرت هدومى ونزلت مشيت من العمارة وانا كنت خايف حد يعرف وبعدين اول امبارح لقيت حد بيكلمنى وبيقولى ان هو عاوزنى فى شغل وانا روحت اقابله ولقيتهم قبضوا عليا واخدوني على القسم وعرفت ان الراجل الى كلمنى والد البنت وكانت مراته وبنته موجودين وبنته اتعرفت عليا وانا مكنش قصدي اعمل كدة وكان غصب عنى بسبب ظروف الى حكيتها لحضرتك وهو دة كل الى حصل.

س / متى وأين حدث ذلك ؟

ج / الكلام ده حصل من حوالى شهر تقريبا مش فاكر التاريخ وكانت حوالى الساعة ٤ مساء في العمارة اللى كنت شغال فيها في مدينة المستقبل اللى فى الشروق.

س / ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج / انا كنت شغال مبيض محارة مع والدى

س / من كان برفقتك آنذاك ؟

ج / كنت لوحدي في الشقة الى شغال فيها .

س/ وما هى بادرة تقابلك مع المجنى عليها ؟

ج / انا لما كنت فى الشغل انا شوفت البنت دى خارجة من باب الشقة وكابنت طالعة تجرى وانا كنت فتح محبس الميه فشوفتها بتقع فروحت انا شلتها وحطيت ايدى على بوقها علشان ماتسرخش ومسكتها من مؤخرتها وقعدت ابوسها واحسس عليها في كل جسمها وانا قولتلها ان هي ماتقولش لحد علشان محدش يضربها وبعدين سبتها.

س/ وما هى كيفية قيامك بالتعدى على المجنى عليها تحديدا؟

ج / انا لما شوفتها بتجرى ووقعت انا شلتها وحطيت ايدى على بوقها علشان ماتسرخش ومسكتها من مؤخرتها وقعدت ابوسها واحسس عليها وقعدت ابوسها.



س/ وهل بدر من المجنى عليها ثمة مقاومة او الاستغاثة بثمة اشخاص ؟

ج/ ايوة

س وما هى كيفية قيامها بتلك المقاومة تحديدا؟

ج هي حاولت انها تسرخ بس انا حطيت ايدى على بقها علشان ما تسرخش

س/ وهل وصلت المجنى عليها فى مرادها من مقاومة او الاستغاثة؟

ج لا علشان انا بعد ماحطيت ايدي على بوقها اديتها الامان.

س/ وما هى الافعال المادية التي قمت بارتكابها عقب ذلك؟

ج/ اناشلتها وحطيت ايدي على بوقها علشان ماتسرخش وقعدت ابوسها واحسس عليها وقعدت ابوسها في كل جسمها.

س/ وباى يد تحديدا قمت بحمل المجنى عليها؟

ج انا شيلتها بايدى اليمين لما وقعت ولما نزلتها على الارض حسيت ان هى هاتسرخ حطيت ايدى اليمين على بوقها علشان ماتسرخش.

س/ وما الذي قمت به عقب ذلك تحديدا ؟

ج انا قعدت احسس عليها وابوسها .

س/ وهل قمت بحسر ملابس المجنى عليها عنها انذاك ؟

ج/ ايوة انا خلعتها البنطلون بتاعها .

س/ وما هي الملابس التي كانت ترتديها المجنى عليها انذاك؟

ج/ انا مش فاكر بالظبط هى كانت لابسة بنطلون وفستان قصير ولونة فوشيا والبنطلون لونه ابيض .

س/ وهل استطالت يدك مواضع عفة المجنى عليها انذاك ؟

ج/ ايوة

س/ و این تحديدا قمت بارتكاب تلك الواقعة والتعدى على المجنى عليها تحديدا ؟

ج/ الكلام دة كان على سلم العمارة فى نفس الدور الى فية الشقة الى كنت شغال فيها وقدام شقة البنت دی . ؟

س/ وهل تأكدت من عدم وجود ثمة اشخاص من اهلية المجنى عليها وقت ارتكابك لتلك الواقعة

ج/ ايوة علشان انا شوفت امها نازله ورايحة شغلها .

س/ وهل شاهد احد من قاطنى ذلك العقار تلك الواقعة؟

ج/ لا ماكنش فى حد على السلم والموضوع مأخدش وقت .

س/ وما هي المدة الزمنية التي استغرقتها فى التعدى على المجنى عليها تحديداً؟

ج/ هو الموضوع كلة ماخدش حوالي عشر دقائق.

س/ وما هو موضعك للمجنى عليها حال قيامك بالتعدى عليها انذاك ؟

ج/ هي اول مرة كانت وشها فى وشى وبعدين كانت وقفة وظهرها ليا .

س/ وهل حاولت المجنى عليها الهرب انذاك؟

ج لا عشان انا كنت ماسكها .

س/ وهل كان بحوزتك ثمة ادوات او اسلحة حال قيامك بالتعدى على المجنى عليها انذاك؟

ج لا انا مكنش معايا حاجة خالص .

س/ وما هو قصدك من ارتكاب تلك الافعال تحديد؟

ج/ انا كان قصدى ارتاح لان فى مشاكل بيني وبين زوجتي من فترة وممارستش الجنس بقالى فترة.

س/ وما الذى بدر منك عقب قيامك بالتعدى على المجنى عليها ؟

ج / انا سبتها دخلت على شقتها وانا دخلت الشقة الى انا شغال فيها اتشطفت وغيرت هدومى ومشيت .

س / ومن الذي قام بضبطك تحديدا ؟

ج / انا لما جالى تليفون من واحد وقالى عاوزك فى شغل وانا روحت اقبله لقيت سعتها الحكومة مسكونى واخدونى على القسم.

س/ وهل تبينت سبب قيام سالفي الذكر من ضبطك ؟

ج/ انا لما روحت القسم عرفت ان والد البنت هو الى كان بيكلمنى على اساس انه زيون وهو الي بلغ بالى حصل .

س/ وهل القائمين بضبطك قاموا بتفتيشك؟

ج / ايوة هما اخدو منى كل حاجة .

س / وما قولك فيما قرراه والدي المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة " تلوناه علية " ؟

ج/ الى حصل انا قولت عليه لحضرتك دلوقتى وانا غلطان.

س/ وهل تعانى من ثمة امراض نفسية او عصبية؟

ج / لا انا بس كنت مضايق بسبب الخلافات الى بينى وبين مراتى وعلشان هي كانت يبتعيرني انى مش راجل ومش قادر اصرف عليها.

س/ وهل تتعاطى ثمة مواد مخدرة ؟

ج/ لا انا ما بشريش غير السجاير بس

س/ ما قولك فيما ورد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد كريم علام بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱ تلوناه عليه تفصيلا" ؟

ج/ الكلام دة حصل وانا غصب عنى وكنت مضايق بسبب الخلافات الى بيني وبين موراتی زى ما قلت

س / هل سبق ضبطك فى ثمة قضايا مماثلة من قبل ؟

ج / لا

س/ هل لديك سوابق ؟

ج / لا

س/ انت متهم بهتك عرض الط.فلة المجني عليه بالقوة والتهديد حال كونها ط.فلة لم يتجاوز سنها الثمانية عشر عاما ميلاديا بأن استدرجتها عنوة لمكان خال واطبقت عليها بيدك وحسرت عنها ملابسها مداعبا مناطق عفتها بيديك حتي امنيت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج / محصلش

س / هل لديك أقول أخري ؟

ج/ لا تمت أقواله

وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

واتهمت النيابة المتهم محمد.ا.ر.ع، محبوس، عامل، 34 سنة، لأنه في غضون شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة أن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الإستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها مقبلا إياها حتى أشبع شهوته الشيطانية.