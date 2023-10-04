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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يواصل النجاح.. مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ مريضا يعاني من نزيف بالمخ

صدى البلد

نجح قسم المخ والاعصاب بمستشفى كفر شكر التخصصي التابع لامانة المراكز الطبية المتخصصة في انقاذ مريض يعاني من نزيف متعدد .

وقال الدكتور محمد ناجي ، مدير المستشفي إن المريض شاب يبلغ من العمر ٢١ عاما جاء  في تمام التاسعة مساء أمس. موضحا ان الاصابة نتيجة حادث سير وتم استقبال الحالة  وعمل الأشعات اللازمه وأظهرت الاشعة المقطعيه على المخ وجود أكثر من نزيف.

وأوضح الدكتور ابراهيم أحمد الغريب رئيس قسم المخ والاعصاب بالمستشفي انه تم استقبال الحالة بمستشفى كفر شكر التخصصي ويعاني من اضطراب شديد بدرجة الوعي وتم عمل الآتي فور وصوله ..

١.تركيب كانيولات متعددة

٢.قياس الوظائف الحيوية

٣.وضع محاليل

٤.سحب تحاليل وعينة دم

٥.حجز دم

٦.حجز سرير بالعنايه المركزة

وقال الغريب انه اتضح من الاشعات وجود  نزيف تحت الأم الجافيه ،نزيف خارج الأم الجافيه ،نزيف داخل أنسجة المخ وعلي الفور تم دخول المريض غرفة العمليات في تمام الساعة العاشرة في جراحة استمرت ما يقرب من خمس ساعات تم خلالها رفع عظام الجمجمة عن طريق منشار جيجلي ، إزالة النزيف خارج الأم الجافية.

وأوضح ان  المريض خرج  إلي غرفته بالعنايه المركزه وبدأ في استرجاع درجة الوعي واسترجاع القوة العصبيه والعضلية.

الجدير بالذكر ان الجراحة تمت  تحت إشراف د.محمد ناجي مدير المستشفي، د.احمد سيف. نائب المدير، د.حسن أبو السعود مدير الخدمات العلاجية ونائب المدير، د.تامر أبو الوفا مدير الطوارئ، د.محمد زرد. مدير الاستقبال.

فريق العمل د.راضي غديري. رئيس قسم العمليات، د.ابراهيم الغريب رئيس قسم المخ والأعصاب، د.محمود جمال. اخصائي جراحه المخ والاعصاب، د.احمد نصر. طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، د.ابراهيم عطيه. استشاري التخدير، د.محمد شوقي. استشاري التخدير، د.دينا. اخصائي العنايه المركزة.

 

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