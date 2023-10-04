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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية علاجية

أطلق المركز القومي للبحوث، قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية لقرية العامرية بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.


وأشار القائم بأعمال رئيس المركز الدكتور حسين درويش - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إلى أن القافلة تهدف لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والأمراض التناسلية والطفيلية للأغنام والماعز وكذلك الجاموس والأبقار، بالإضافة لأمراض الدواجن.


وأضاف أن تنظيم القافلة يعد جزءا من بنود بروتوكول التعاون الموقع بين المركز ومحافظة الفيوم، والذي يشمل التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك للمساهمة في حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة. 


واشار إلى قيام المركز بتنظيم قوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التي تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.


وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بتضافر الجهود من كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، والعمل لضمان تطوير واستدامة البيئة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

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