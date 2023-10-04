علاج بأسعار رمزية| وإعفاء هؤلاء من المصروفات الدراسية.. عميد طب أسنان القاهرة يزف بشرى لطلاب الكلية | حوار

عميد أسنان القاهرة لـ صدى البلد :

استقبلت الكلية هذا العام 1200 مصرى ووافد

المستشفى تقوم بتقديم الخدمات العلاجية من خلال العيادات الخارجية داخل اسوار الجامعة

تم تجهيز ١٢٠ وحدة اسنان لاستيعاب الطلاب بمستشفى الشيخ زايد

نقدم كافة التسهيلات للطلاب الوافدين ليس فقط فى الدراسة

نقوم بتنظيم مؤتمر للجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة

الرئيس السيسى زرع لدينا فكرة ان التعليم و الصحة أمن قومي

كان لكلية الأسنان جامعة القاهرة ، دور مجتمعى فعال خلال الفترة الماضية، بالمشاركة فى مبادرة حياة كريمة والقضاء على قوائم الانتظار.

لذلك قام موقع صدى البلد بإجراء حوار مع الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب اسنان القاهرة و الحديث عن تلك المشاركات وكيف كانت المساهمة فى تصنيع أدوات الأسنان.

إلى نص الحوار ….

هل هناك زيادة فى المصروفات الدراسية بكلية طب الأسنان هذا العام ؟

لا يوجد زيادة فى المصروفات الدراسية ، وهذا يرجع أن الدولة تدعم التعليم فالمصروفات كما هى لا يوجد أى اختلاف.

كما يوجد دعم على المصروفات الدراسية من خلال مكتب رعاية الشباب، يتم تقديم الأوراق اللازمه لإعفاء الطلاب الغير قادرين من دفعها.



ما عدد الطلاب خلال العام الدراسى الحالى ؟

استقبلت الكلية هذا العام 1200 مصرى ووافد

ما الخدمات التى تقدمها مستشفى طب الأسنان للمواطنين ؟

المستشفى تقوم بتقديم الخدمات العلاجية من خلال العيادات الخارجية داخل اسوار الجامعة ، كما افتتحنا فرح للمستشفى بالشيخ زايد ، وخارج اسوار الجامعة نقدم الخدمات من خلال القوافل الطبية العلاجية مع حياة كريمة و بنتجه بالقوافل المتنقلة بمختلف المحافظات التى تستهدفها القوافل

وتقدم القوافل كافة الخدمات منها حشو الاسنان والتنضيف وعلاج الأطفال وتقديم الأدوية بالمجان

بمشاركة اعضاء هيئة تدريس الكلية بالإضافة الى طلاب الامتياز.

ماذا عن مستشفى الأسنان بالشيخ زايد ؟

كان لدينا مبنى هيكلى تابع للكلية بالشيخ زايد لم يكن مجهز ، مكون من ٤ طوابق تم تجهيزه بشكل كامل و تم ادخال التحول الرقمى

كما تم تجهيز ١٢٠ وحدة اسنان لاستيعاب الطلاب وطلاب الدراسات العليا على أعلى مستوى بمستشفى الوجه والفكين.

لدينا ١٤ سريرًا إضافة إلى غرف العمليات، غرف علاج الليزر ، ولكن العلاج بالمستشفى يكون بأجر و لكن بأسعار رمزية.



ماذا عن الطلاب الوافدين ؟ و هل هناك برامج خاصة بهم ؟



لدينا نوعين من الطلبة وهم طلاب البكالوريوس وهم شيقين الساعات المعتمدة بكلية الشيخ زايد و نظام الأعوام المتتالية بالكلية بالقصر العينى بالاضافة الى طلاب الدراسات العليا

ومؤخرا تم نقل طلاب الساعات المعتمدة للدراسة بفرع الجامعة الدولية بالمشروع الجديد الذى قام به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وهذا العام ستكون أول دفعة تلتحق بالجامعة الدولية و سيحصلون على شهادة معتمدة دولية .

كما أن توجهنا الحصول على أكبر عدد من الطلاب الوافدين تطبيقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة ادرس فى مصر و تقديم كافة التسهيلات للطلاب الوافدين و ليس فقط فى الدراسة و لكن التسهيلات فى الإقامة ايضا و غيرها.

الدكتور هشام عبد الحكم



كيف يتم تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال دراسته بالكلية ؟

يتم تأهيل الطلاب من خلال عدة اشياء ، حيث يتم اختيار البرامج التى يتم الطالب دراستها حسب التطورات من حيث التطور الرقمى و الجودة و غيرها.

كما ادخلنا هذه السنه نظام الحالة المتكاملة و هذا مشروع تخرج للطالب حيث يقوم بتقديم حالتين يتم علاج كافة التخصصات تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس و بيتم مناقشة الحالات فى مشروع التخرج نهاية العام .

ومن خلال ذلك يتم تنمية مهارات العمل الفعال و مهارات التواصل و ادخال الدور المجتمعي بالكلية من خلال القوافل الطبية التى تنظمها الكلية .

عميد اسنان القاهرة

عميد اسنان القاهرة ٢



حدثنا عن مشاركة كلية اسنان جامعة القاهرة فى تنصيع الادوات الخاصة بكلية الأسنان ؟

نحن نأخذ نهج لتوطين الصناعة ، وأنشأنا لجنه لتوطين الصناعة بالفعل وبدل من أن تكون الابحاث الخاصة بنا تكون على الورق فقط ، قمنا بصناعة زراعة الاسنان وساهمنا فى انتاج أول كرسى لوحدة الأسنان.

نحن لدينا احتياج شديد لاسترداد مستلزمات الاسنان وهذا يكلف الدولة كثيرا، فجاءت فكرة نساهم فى انتاج منتج مصرى ، كما لدينا مؤتمر خلال الفترة المقبلة للجامعات المصرية هدفة توطين الصناعة.

كيف تم القضاء على ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء ؟

نحن ليس لدينا بيع تذاكر في السوق السودا بل نحن قضينا على قوائم الانتظار مثل الأطفال عند افتتاح عيادات الشيخ زايد أصبحت الطاقة الاستيعابية كبيرة، فالمريض الذي يريد أن يحصل على خدمة تقدم له في الحال دون الانتظار لذلك فا ليس هناك مجال لبيع التذاكر و يساعدنا في ذلك التطور الرقمي بكافة مؤسساتنا.

ولكن إذا تم ذلك وتم اكتشافه، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه من قام بذلك.

صدى البلد مع عميد اسنان القاهرة

ما الإنجازات التي تمت في الكلية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟

نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة ملتزمون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا لرؤية ٢٠٣٠ و الحقيقة ان الرئيس مهتم بالصحة والتعليم وكافة المجالات و ليس التعليم فقط

واهتمام الرئيس بملف التعليم لم يكن في الاجتماع فقط ولكن الرئيس زرع لدينا فكرة ان التعليم و الصحة أمن قومي ولذلك نحن نسير طبقا لتوجه الدولة.