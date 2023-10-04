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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. فيديو

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة المصرية

عاودت مؤشرات البورصة ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، ختام تعاملات هذا الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية نحو البيع.


وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 353ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 43 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4ر1 مليار جنيه.


وإضافة رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 84ر0 في المائة ليبلغ مستوى 31ر19873 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 62ر0 في المائة ليبلغ مستوى 56ر3735 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 82ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 54ر5546 نقطة.
 

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية غدا بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، على أن يتم استنئاف التداولات يوم الأحد المقبل.

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