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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قضينا على قوائم الانتظار|عميد أسنان القاهرة يكشف حقيقة بيع تذاكر الكشف بالسوق السوداء

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد الحكم

كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة ، كيف تم القضاء على ظاهرة بيع تذاكر الكشف في السوق السوداء ؟

وقال الدكتور هشام عبد الحكم خلال تصريح لـ"صدى البلد": نحن ليس لدينا بيع تذاكر الكشف في السوق السوداء بل نحن قضينا على قوائم الانتظار مثل الأطفال عند افتتاح عيادات الشيخ زايد أصبحت الطاقة الاستيعابية كبيرة، فالمريض الذي يريد أن يحصل على خدمة تقدم له في الحال دون الانتظار لذلك فليس هناك مجال لبيع التذاكر ويساعدنا في ذلك التطور الرقمي بكافة مؤسساتنا.

وأضاف عبدالحكم، ولكن إذا تم ذلك وتم اكتشافه، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من قام بذلك.

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