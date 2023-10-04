سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية أنقذت ضباطًا في مواجهات السويس 1973

كشفت دكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام، كواليس وبطولات المصريين في حرب أكتوبر المجيدة، خلال الندوة التثقيفية المقامة بمناسبة الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خلال الندوة، تم استعراض قصة سيدة الكمشوشي الممرضة بنت المنوفية، التي أنقذت ضابطا خلال مواجهات السويس، وكان عمرها في ذلك الوقت 19 عاما.

وقالت الدكتورة مها شهبة، إنها أقدمت على رصد مجموعة من الحالات في عدة أفلام تسجيلية، لتوعية الشباب باللقطات المضيئة في حرب أكتوبر وتاريخ مصر بشكل عام.

سيدة الكمشوشي درست التمريض في منوف، وبعد انتهاء الدراسة جاء جواب التعيين لها بمستشفى السويس، ورغم رفض والدها إلا أنها أصرت على السفر إلى السويس، وهناك أنقذت العديد من الأرواح ومنها أحد الأشخاص الذي أصبح بعد ذلك زوجها.

كما تم استعراض قصتها مع أحد الضباط المصابين الذي رفضت أن تتركه رغم إسقاط الصواريخ على المستشفى، ورغم طلبه رحيلها وإنقاذ حياتها، ردت عليه "مش هسيبك أبدا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

الندوة التثقيفية

وتناولت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي نقاشا وشهادات لقادة الحرب الذين عاصروها، وبدأت بجلسة نقاشية بين عدد من الشخصيات التى عاصرت حرب أكتوبر المجيدة.

وقدم الإعلامي أسامة كمال الحضور وطرح عليهم بعض الأسئلة عن ذكريات نصر أكتوبر المجيدة، وكان من أبرزهم أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، واللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، والدكتورة مها شهبة صانعة أفلام وثائقية، ومحمد ممدوح صانع محتوى.

وقعت معركة السويس في يومي 24-25 من أكتوبر عام 1973م بمدينة السويس، بين الجيش المصري وجيش الاحتلال، وتُعد آخر معركة كبرى في حرب أكتوبر، قبل سريان وقف إطلاق النار.