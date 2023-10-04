قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة الزقازيق يطلق مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ،انه أطلق قطاع شئون البيئة مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي 2023/ 2024.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه تتمثل محاور التقييم في مدى تطبيق الكلية لعدد من المعايير منها الحفاظ علي البيئة والاستدامة ومعايير البنية التحتية للكلية ، معايير ترشيد استهلاك الطاقة ، معايير إدارة وفصل المخلفات ومعايير إدارة المياه .

كما تم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المسابقة كالتالي:-

مرور لجنة التقييم (مراجعين من مركز ضمان الجودة للجامعة ) فى الفترة من ١٠/١٥ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١م ، دراسة نتائج التقييم وكتابة التقرير وتحديد الأربع كليات للتجهيز النهائي الخاص بهم فى الفترة من ١١/١ حتى ٢٠٢٣/١١/١٥م ،تسليم الملفات للكليات التي تم إختيارها لمركز ضمان الجودة فى الفترة من ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ ، إعلان النتيجة وتكريم الكلية الفائزة ٢٠٢٣/١١/٣٠م.