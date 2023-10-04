لبنان.. زوارق حربية تخترق المياه الإقليمية وبيان مهم من الجيش

اخترقت ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترًا.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له قائلا : وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان الجيش اللبناني، في وقت سابق ، أفاد بأن دورية إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية نحو دورية له في منطقة بسطرة جنوبي البلاد.



وقال الجيش اللبناني، في بيان له نشره علي صفحته الرسمية علي منصة إكس، إن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو".

و أشار بيان الجيش اللبناني إلى أن “إطلاق النار حدث أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب”.