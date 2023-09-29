الجيش اللبناني يداهم مخيمات النازحين السوريين

داهمت قوة من الجيش اللبناني مخيمات النازحين السوريين بين بلدتي الطيبة وبريتال بحثا عن نازحين دخلوا خلسة الى المخيم وعملت القوة المداهمة بالتحقق من الأوراق الثبوتية للنازحين بحسب صحيفة ليبانون نيوز.

وكانت الصحيفة ذاتها أفادت بأن الساعات القادمة ستشهد انتشار القوة الأمنية المشتركة في المدارس التي تحتلها المجموعات المتشددة بمخيم عين الحلوة.

ووصفت الصحيفة ذاتها المشاعر المسيطرة علي المخيم بأن هناك تخوفا كبيرا من اقدام هذه المجموعات على رفض تسليم المدارس الأمر الذي قد يؤدي الي اشتعال الأوضاع من جديد داحل المخيم.

وفي سابق من اليوم؛ كان الجيش اللبناني قد داهم مخيم للاجئين السوريين في الشويفات حيث تم إزالة الخيم من المنطقة.