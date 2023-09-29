انتهاء الدعم.. تحذير أمريكي من تطور خطير ينتظر الجيش اللبناني الأيام المقبلة

كشف مسئول أمريكي عن تطور خطير ينتظر الجيش اللبناني خلال الأيام المقبلة، حيث أوضح أن برنامج الدعم المستمر منذ سنوات يقترب من نهايته.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 نقلا عن المسئول الأمريكي رفيع المستوى، أن برنامج دعم الجيش اللبناني يصب في سلم أولويات الولايات المتحدة وهي التي خصصت حيزاً هاماً لمساعدة القوى الامنية والجيش اللبناني على مر السنوات وخصوصاً في فترة ما بعد الأزمة التي ضربت لبنان في العام 2019.

وأوضح موقع "النشرة" اللبناني، نقلا عن المسئول الأمريكي الذي لم يذكر إسمه أنه "دار حديثا بشأن توقف برنامج دعم الجيش اللبناني، خلال أكتوبر المقبل في حال لم ينتخب رئيسا جديدا إلا أنه من المنتظر أن يستمر الدعم حتى نوفمبر المقبل، وينتهي كلياً وقد بلغ 3 مليار دولار منذ العام 2006".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن مانحين جدد مع انتهاء فترة البرنامج وتجري مناقشات في هذا الصدد، وأكد أن عدم القيام بالاصلاحات المطلوبة وعدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان أدى الى غياب الخطة لتجديد هذا الدعم للجيش اللبناني.

ونفى المزاعم التي تحدثت عن أن نائبة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف، هددت بإنهاء الدعم الأمريكي للجيش اللبناني إذا لم يتم انتخاب رئيس قريبا بل كانت تشير تحديدا إلى برنامج الدعم العسكري.