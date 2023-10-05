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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصلحة وزعامة زائفة| هجوم ضاري على حمدين صباحي بسبب دعم طنطاوي.. و"أحزاب": المرشح المحتمل بوابة لعودة "الإرهابية".. ولقائه "الأسد" وحزب الله يكشف تناقضاته

أحمد طنطاوي - حمدين
أحمد طنطاوي - حمدين صباحي

القوى الوطنية تشن هجوما ضاريا على حمدين بسبب طنطاوي

“أحزاب”: مد حمدين صباحي يده إلى طنطاوي بوابة الإخوان للعودة للمشهد السياسي

مبدأ المصلحة يكشف السر وراء تناقضات حمدين صباحي السنوات الأخيرة

 

 

 

 

في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر، يطلق حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، تصريحات وصفها سياسيون بأنها عدائية ضد الدولة المصرية، والتي تتزامن مع موقفه الداعم لمرشح محتمل يصنف على أنه بوابة لعودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي.

ودخل "صباحي" خلال الفترة الأخيرة بؤرة انتقادات القوى الوطنية، في ظل موافقة المتناقضة والتي كشفت عن غياب المباديء التي زعم حمدين أنه يدافع عنها وهي بالنسبة له بمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به.

لكن تلك المبادئ كشفت المواقف أنها مجرد شعارات زائفة، تستخدم لتحقيق أغراض سياسية فقط، وترتبط بمصالح لا تلبث إلا أن تزول بمجرد اختفاء تلك المصالح.

 

حمدين صباحي ولقاء بشار الأسد
 

ودليل ذلك، لقاءه الأيام الأخيرة ببشار الأسد، الذي شن حمدين صباحي هجومًا ضاريًا عليه في عام 2012، بسبب الكوارث الإنسانية التي قام بها بشار بحق الشعب السوري، إثر التظاهرات التي خرجت حينذاك.

لكن سرعان ما ذابت تلك المباديء في مبدأ أوسع لدى حمدين صباحي وهو مبدأ 'المصلحة"، فنراه يلتقي ببشار الأسد دون أن يذكر الأسباب الدافعة لذلك سوى أنه يمثل المؤتمر القومي العربي.

 

هجوم الأحزاب السياسية علي حمدين صباحي 

ولم يكن ذلك الموقف فقط الذي عبر عن زيف مبادئ صباحي، فقد أعقب هذا اللقاء، لقاء آخر بحزب الله في لبنان، المعروف بانتهاكاته الصارخة في حق الشعوب العربية.

في هذا الصدد تعلق أحزاب سياسية على موقف حمدين صباحي بهجوم شديد، معتبره أن موقف حمدين سواء من جماعة الإخوان أو حزب الله، هو عار سياسي.

 

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الزعامة لا تعني الصوت العالي وترويج الأكاذيب

واستنكر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب الحركة المدنية اليوم بمقر حزب المحافظين من محاولات لشق الصف الوطني والتشكيك في المسار الديمقراطي الخاص بانتخابات الرئاسة المقبلة.

وانتقد عبد العزيز ما انضوى في كلام المتحدثين في المؤتمر الصحفي من محاولات لإرهاب الشعب المصري وتخيير المواطنين بين "دعم الحركة المدنية" أو سيناريو "الفوضى" في تكريس واضح لديكتاتورية الأقلية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الزعامة لا تعني الصوت العالي وترويج الأكاذيب واستخدام لغة التهديد والوعيد أو الوصاية على خيارات الشعب، ولا تعني أيضا محاولات البعض إرسال رسائل مغلوطة ومجتزأة للمجتمع الدولي فيما يمثل استقواء غير مقبول بالقوى الدولية.
وقال إن حمدين صباحي يؤيد أحمد طنطاوي الذي يمهد الطريق لعودة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للمشهد من جديد.

 

حزب المستقلين يهاجم حمدين صباحي 
 

وأكد حزب المستقلين الجدد أن ما جاء في مؤتمر الحركة المدنية بحضور حمدين صباحي، ما هو إلا محاولة واضحة لعودة الإخوان للمشهد السياسي  تحت غطاء محاولة دعم المرشح أحمد طنطاوي، وهو بعيد عن هذا يمثل مخالفة للقانون والدستور.

ويري الحزب أن تلك المحاولة في توقيت احتفالات نصر أكتوبر هو بمثابه عار سياسي لأنه لا يحترم إرادة الشعب في ثوره ٣٠ يونيو، ولا يحترم ذكري نصر أكتوبر المجيد الذي تحقق بدماء الشهداء من أبناء الوطن.

وأكد الحزب علي أن محاولة تسريب الإخوان للمشهد السياسي مرة أخري عن طريق وجود المرشح المحتمل أحمد طنطاوي يجب التصدي له بكل حزم من كل مؤسسات الدولة.

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