قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل.
المكونات:
2 كوب حليب سائل.
نص م ص سكر.
2 م ك نشا.
عصير ليمونة كاملة.
1 م ك دريم ويب أو حليب بودرة.
رشة ڤانيليا.
1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس
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الطريقة:
- نضع كوب واحد من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا علي البارد ونضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية
- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد
- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط
- وننزل بالزيت للحصول علي قوام القشطة مثل العلب تمام