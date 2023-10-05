قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل.



المكونات:

2 كوب حليب سائل.

نص م ص سكر.

2 م ك نشا.

عصير ليمونة كاملة.

1 م ك دريم ويب أو حليب بودرة.

رشة ڤانيليا.

1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس

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الطريقة:

- نضع كوب واحد من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا علي البارد ونضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية

- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد

- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط

- وننزل بالزيت للحصول علي قوام القشطة مثل العلب تمام