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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل.

المكونات:
2 كوب حليب سائل.
نص م ص سكر. 
2 م ك نشا. 
عصير ليمونة كاملة. 
1 م ك دريم ويب أو حليب بودرة. 
رشة ڤانيليا.
1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس 
.

 

الطريقة:
- نضع كوب واحد من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا علي البارد ونضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية
- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد
- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط
- وننزل بالزيت للحصول علي قوام القشطة مثل العلب تمام

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طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

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