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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس: نصر أكتوبر يؤكد أننا نستطيع بعملنا معا عبور كل أزمة

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع الأربعاء الأسبوعي المصريين والرئيس السيسي والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر.

وعقد اجتماع الأربعاء لقداسة البابا مساء اليوم، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.

وقال قداسته في سياق تهنئته: "انتهز هذه الفرصة لأقدم التحية والاعتزاز بالقوات المسلحة المصرية، في مناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة." وأضاف: "عام ١٩٦٧ مصر تعرضت لنكسة خطيرة، النكسة تعني الفشل والهزيمة ومعاني أخرى كثيرة. وكانت هذه النكسة سبب آلام كثيرة ظلت مصر تعاني منها لسنين، ليس على المستوى العسكري فقط وإنما على كل المستويات. ولكن بأصالة الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة الوطنية استطاعت مصر أن تستعيد قوتها بفضل وضع استراتيچية  للحرب بمنتهى الانضباط والتدقيق واستطاعت بذلك أن تستعيد أراضيها."

وعلق: "هذا الانتصار لم يكن انتصارًا عسكريًا فقط، وإنما كان انتصارًا معنويًّا."

وتذكر: "وقت الحرب كنت لا أزال طالبًا جامعيًا، وأتذكر تفاصيل تلك الأيام، وما حققه رجال القوات المسلحة، من ضباط وجنود من أفكار مبتكرة وعمل متقدم وفي منظومة رائعة ما أدى إلى عبور قناة السويس، وتقيم رؤوس كباري على الضفة الشرقية للقناة، وبهذه الخطوة الشجاعة استعادت مصر أرضها. لكن إلى جانب استعادت الأرض بالحرب استعادت مصر أيضًا كرامتها. واُستُكمِلت عملية استعادة الأرض بالمفاوضات وبالتحكيم الدولي حتى تم استعادة آخر جزء وهو طابا، دون أن نفرط في ذرة تراب واحدة وبهذا حُفِظت كرامة مصر. وهو ما يؤكد أن الشخصية المصرية تستطيع أن تعبر الأزمات أيا ما كان نوعها، نستطيع بعملنا معًا أن نعبر كل أزمة."

واختتم: "باسمكم نهنئ كل المصريين والقيادة السياسية والقوات المسلحة، ونعتز بقواتنا المسلحة وكل من يعمل بأمانة وإخلاص في سبيل الوطن."

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد تحدث خلال عظته عن مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم منذ أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة،  إنه حضر الجلسة الافتتاحية وتابع بعض الجلسات من مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم في الأيام الماضية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي كافة قطاعات الدولة.

ولفت قداسته إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض بشكل علمي وإحصائي ما تم إنجازه في التسع سنوات الماضية، من إمكانات أضيفت، ومشروعات أقيمت كمًّا ونوعًا، وقال قداسته إن هذا يؤكد ما يشير إليه السيد الرئيس دومًا أننا نسعى إلى بناء دولة، ودلل قداسته على هذا بمَثَل أن أي شخص يريد أن يبني بناية، أو كنيسة يحتاج إلى خمس أو ست سنين، فما بالنا حينما نريد أن نبني دولة، لا شك أن الأمر يستغرق سنوات طويلة، وعملًا وجهدًا وإخلاصًا.

ودعا قداسة البابا إلى مشاهدة العرض الذي قدمه رئيس الوزراء والوزراء عما تم في أرض مصر، مؤكدًا أنه شيء يدعو للفخر والاعتزاز بأن نشارك جميعًا في أيامنا هذه، في بناء دولتنا. 

وأضاف قداسته أنه يجب أن نتيقن أن مصر ستصبح دولة متقدمة بفضل العمل الجاد.

وأشار قداسة البابا إلى أنه من بين أبرز ما أنجزته الدولة المصرية، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنها أنقذت وما زالت تنقذ ملايين ممن كانوا يعيشون في العشوائيات، وأن الدولة، من خلال "حياة كريمة"، بَنَت مباني حديثة ليعيش فيها من كانوا يعيشون في العشوائيات، وأضاف أن المبادرة أنقذت ملايين من أتعاب صحية ومخاطر اجتماعية ونفسية على نفوس الأطفال والكبار.

واختتم قداسته حديثه بهذا الصدد بالقول: "نشكر الله على ما تم إنجازه ونصلي لأجل استكمال هذا العمل، ونحن نساهم فيه ونشارك فيه بكل إخلاص".

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