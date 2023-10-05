عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع مبيعات كيا EV6 الكهربائية بنسبة 45%

صدى البلد

أعلنت شركة كيا أمريكا عن بيع 67.264 سيارة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 20 بالمائة تقريبًا عن العام الماضي. حتى الآن هذا العام، باعت الشركة 604.674 سيارة (بزيادة 17 بالمائة على أساس سنوي).

ارتفاع مبيعات كيا EV6 الكهربائية بنسبة 45% 

وفقًا للتقرير، باعت كيا في سبتمبر 2084 سيارة EV6، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي وحوالي 3.1 بالمائة من إجمالي الحجم. والنتيجة ليست عالية كما في حالة العلامة التجارية الشقيقة هيونداي، لكنها إيجابية.

 

وتقدم الشركة أيضًا سيارة كيا نيرو EV الكهربائية بالكامل، لكنها لا تقدم نتائج المبيعات لها (يتم احتسابها مع إصدار ICE).

 

مبيعات سيارات كيا التي تعمل بالبطارية في الشهر الماضي (التغيير على أساس سنوي):

كيا EV6: 2,084 سيارة (بزيادة 45%) وحصة 3.1%

 

باعت كيا خلال الربع الثالث من عام 2023، ما مجموعه 6,470 سيارة EV6 (بزيادة 30 بالمائة على أساس سنوي) لذلك كان ثاني أفضل ربع حتى الآن (بعد الربع الثاني من عام 2022 بـ 7,287 سيارة).

 

وحتى الآن هذا العام، باعت كيا أكثر من 14000 سيارة EV6 في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي.

 

مبيعات سيارات كيا التي تعمل بالبطارية منذ بداية العام حتى تاريخه (التغير على أساس سنوي):

كيا EV6: 14,798 (بانخفاض 16%) وحصة 2.4%

 

في حالة سيارة كيا نيرو EV، نعلم من مصدر منفصل أن مبيعاتها تجاوزت 8000 سيارة خلال شهر أغسطس (بزيادة 17 بالمائة على أساس سنوي).

 

كمرجع، خلال 12 شهرًا من عام 2022، باعت كيا 20,498 من سيارة من EV6 في الولايات المتحدة و8,209 سيارة Niro EV إضافية، وهو ما يعني في المجموع أكثر من 28,700 سيارة مباعة. 

 

بينما تواصل كيا تحسين مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، فإن الشيء الأكثر أهمية أمامنا هو إطلاق طراز كيا EV9في السوق. ستبدأ سيارة الدفع الرباعي الجديدة كليًا المكونة فئة MSRPمن ثلاثة صفوف بسعر بقيمة 54,900 دولارًا.

 

ليس هذا فحسب، فبدءًا من عام 2024، سيتم إنتاج سيارة كيا EV9محليًا في الولايات المتحدة (باعتبارها موقع التصنيع الثاني بجانب كوريا الجنوبية) وستكون مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار.

كيا EV6 EV6 كيا الولايات المتحدة Niro EV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

موضوعات متعلقة

الأسرع في أسطولها.. سكودا تكشف عن Enyaq Vrs الجديدة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

بـ 150 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر

لفترة محدودة .. فيات X500 بخصم 70%

بأقل من سعرها في مصر.. أودي A3 بدون أوفر برايس

سيتروين وبيجو.. أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

سعر أرخص سيارات مرسيدس الجديدة في مصر

سعر فورد برونكو 2023 في السعودية

ترشيحاتنا

ليس الأول.. اختيار علماء من جامعة الأزهر ضمن الأكثر تأثيرا في العالم

كوارث لا تحصى بعد فيضان مدمر ضرب الهند.. تفاصيل

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. ورد فيه الكثير من الروايات

ترامب يقترح وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا .. لهذا السبب

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

ارتفاع مبيعات كيا EV6 الكهربائية بنسبة 45%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال يوميا؟

بدون حجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

لأول مرة بالتاريخ..كيف يقام مونديال 2030 في 6 دول من 3 قارات؟

يكشف نحافتها.. مي كساب تثير ضجة بفستان جديد | شاهد

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ