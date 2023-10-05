أعلنت شركة كيا أمريكا عن بيع 67.264 سيارة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 20 بالمائة تقريبًا عن العام الماضي. حتى الآن هذا العام، باعت الشركة 604.674 سيارة (بزيادة 17 بالمائة على أساس سنوي).

ارتفاع مبيعات كيا EV6 الكهربائية بنسبة 45%

وفقًا للتقرير، باعت كيا في سبتمبر 2084 سيارة EV6، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي وحوالي 3.1 بالمائة من إجمالي الحجم. والنتيجة ليست عالية كما في حالة العلامة التجارية الشقيقة هيونداي، لكنها إيجابية.

وتقدم الشركة أيضًا سيارة كيا نيرو EV الكهربائية بالكامل، لكنها لا تقدم نتائج المبيعات لها (يتم احتسابها مع إصدار ICE).

مبيعات سيارات كيا التي تعمل بالبطارية في الشهر الماضي (التغيير على أساس سنوي):

كيا EV6: 2,084 سيارة (بزيادة 45%) وحصة 3.1%

باعت كيا خلال الربع الثالث من عام 2023، ما مجموعه 6,470 سيارة EV6 (بزيادة 30 بالمائة على أساس سنوي) لذلك كان ثاني أفضل ربع حتى الآن (بعد الربع الثاني من عام 2022 بـ 7,287 سيارة).

وحتى الآن هذا العام، باعت كيا أكثر من 14000 سيارة EV6 في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي.

مبيعات سيارات كيا التي تعمل بالبطارية منذ بداية العام حتى تاريخه (التغير على أساس سنوي):

كيا EV6: 14,798 (بانخفاض 16%) وحصة 2.4%

في حالة سيارة كيا نيرو EV، نعلم من مصدر منفصل أن مبيعاتها تجاوزت 8000 سيارة خلال شهر أغسطس (بزيادة 17 بالمائة على أساس سنوي).

كمرجع، خلال 12 شهرًا من عام 2022، باعت كيا 20,498 من سيارة من EV6 في الولايات المتحدة و8,209 سيارة Niro EV إضافية، وهو ما يعني في المجموع أكثر من 28,700 سيارة مباعة.

بينما تواصل كيا تحسين مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، فإن الشيء الأكثر أهمية أمامنا هو إطلاق طراز كيا EV9في السوق. ستبدأ سيارة الدفع الرباعي الجديدة كليًا المكونة فئة MSRPمن ثلاثة صفوف بسعر بقيمة 54,900 دولارًا.

ليس هذا فحسب، فبدءًا من عام 2024، سيتم إنتاج سيارة كيا EV9محليًا في الولايات المتحدة (باعتبارها موقع التصنيع الثاني بجانب كوريا الجنوبية) وستكون مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار.