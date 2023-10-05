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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ليس الأول.. اختيار علماء من جامعة الأزهر ضمن الأكثر تأثيرا في العالم

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

صدرت قائمة 2% من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء على مستوى العالم، وتضمنت هذه القائمة عدد من أعضاء هيئة التدريس وعلماء جامعة الأزهر الشريف.

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علماء الأزهر الأكثر تأثيرا

ونرصد في هذا التقرير، أبرز أسماء علماء جامعة الأزهر، الذين تضمنتهم قائمة 2% من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وهم كالآتي:

- الدكتور رضا عبدالحميد عبد الغني (قسم الكيمياء) للعام الثالث على التوالي.
- الدكتور زينهم الباهي (قسم الكيمياء) 
- الدكتور يسري عمار (قسم الكيمياء) 

الدكتور رضا عبدالحميد عبد الغني


- الدكتور أحمد العجرودي ( قسم الكيمياء) 
- الدكتور محمود رمضان صوفي (فسيولوجيا النبات) 
- الدكتور جمعة سند (قسم الكيمياء كلية العلوم بأزهر أسيوط) للعام الثالث على التوالي.

قائمة علماء الأزهر العام الماضي

كانت جامعة ستانفورد الأمريكية، قد أدرجت أكتوبر العام الماضي، 27 عالما من علماء جامعة الأزهر، في تقريرها السنوي للعام الحالي، ضمن قائمة 2% من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء على مستوى العالم.

علماء الأزهر الأكثر تأثيرا

وتحقق جامعة الأزهر، بفضل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، نجاحات مستمرة في الكليات العملية سنويا وتتميز كذلك في نشر الأبحاث في المجلات الدولية.

وتضمن تقرير ستانفورد الأمريكية في 2022، كلا من:

1 - الدكتور خالد مخيمر، أستاذ الرياضيات، وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.

2 - الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر بنين القاهرة، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، عميد كلية الطب الأسبق.

3 - الدكتور ياسر صادق، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بأسيوط.

4 - الدكتور هشام البشبيشي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بنين بالقاهرة.

5 - الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط.

6 - الدكتور كمال علي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

7 - الدكتور شمس عيسى، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

علماء الأزهر الأكثر تأثيرا

8 - الدكتور جمعة سند، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

9 - الدكتور كمال رسلان، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

10 - الدكتور محمد زين، أستاذ علوم النبات بكلية العلوم بنين القاهرة.

11  الدكتور رضا عبد الحميد، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

12 - الدكتور إسماعيل عوض، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

13 - الدكتور عبد الرحمن علي، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

14 - الدكتَور أحمد سالم، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

15 - الدكتور خالد علي، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

16 - الدكتور صابر خميس شعبان، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

17 - الدكتور محمد الحقاني

18 - الدكتور سالم صلاح سالم

19 - الدكتور المرحوم محمد العقر

الدكتور جمعة سند يكرم من جامعة الأزهر

20 - الدكتور يسري عمار

21 - الدكتور إبراهيم عيسى

22 - الدكتور مصطفى الحقاني

23 - الدكتور محمد حمدون

24 - الدكتور هشام زكالي

25 - الدكتور الحليبي عبد الغني

26 - الدكتور متولي أحمد

27 - الدكتور عمرو فودة

العلماء علماء الازهر جامعة ستانفورد علماء جامعة الأزهر

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