عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بتصدرها لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي في العام2024م.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

وثمن مجلس جامعة الأزهر ، هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس عالمية رسالة جامعة الأزهر، ويعزز الثقة فيها، كونها جامعة ضاربة بجذورها في التاريخ لأكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية، من خلال حملها لمشاعل التنوير والوسطية والاعتدال في العالم.

ووجه مجلس جامعة الأزهر ، الشكر لفريق عمل مكتب التمييز الدولي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير المكتب، والدكتور أحمد الشافعي، عضو مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر الأزهر،  وجميع فريق مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر.

مصرع معلم ازهري وإصابة 5 بسانت كاترين خلال أول يوم دراسي

رئيس جامعة الأزهر يهنئ منسوبيها بالعام الدراسي الجديد: اجتهدوا في طلب العلم

بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر 

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وحتى 30 من أكتوبر الجاري 2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد2024/ 2023م بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".

كما أوضح أنه خلال تلك الفترة فإن التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى، وشدد فضيلته على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول في المدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، لافتا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/Startpage

الأزهر جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي مكتب التمييز الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتشار ملثمين يفرضون اتاوات على المواطنين في شوارع الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

بسبب لايك للزمالك.. دويدار مهاجما إمام عاشور: لما لا تحترم جمهور الأهلي

بدء صرف معاشات أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر|تفاصيل الزيادة الجديدة

موضوعات متعلقة

دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء.. أدركه بـ15 كلمة للإعانة والتوفيق والتحصين

ماذا يحدث لو استغفرت 100 مرة ؟.. ورد نبوي لاتغفله الآن

كيف تسأل الله الرزق؟| احذر عادة سيئة تمنعه.. و21 كلمة لسرعة جلبه

صحة حديث «لا تنكَحوا المنّانة ولا الأنّانة»؟.. عالم أزهري يوضح

دعاء من أربع كلمات لجلب الرزق.. مستجاب في ثاني جمعة من ربيع

السور التي تقرأ فجر الجمعة.. لا تغفل عن هاتين السُنتين من الآن

هل الحج على نفقة الغير ينقص الثواب؟.. أمين الفتوى يجيب

«حال النبي مع أمته».. ننشر موضوع الجمعة الثانية من ربيع الأول غدا

ترشيحاتنا

تبدأ من 190 جنيهًا.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023

بالتزامن مع أول يوم دراسة .. استعدادات الداخلية لتأمين الطلاب

جبالي يرسل برقية للرئيس: المجلس يؤكد دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني

الخارجية الفلسطينية: الأمم المتحدة فشلت في احترام قراراتها

رئيس النواب: لدينا أجندة تشريعية مهمة تتضمن العديد من القوانين يجب إنجازها

الثقافة: 550 فعالية بالمحافظات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبو السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

بعد تركيا.. ظهور مفاجئ لـ حفرة عميقة يثير الرعب في دولة عربية

فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ