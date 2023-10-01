مجلس جامعة الأزهر يشيد بتصدرها لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي في العام2024م.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

وثمن مجلس جامعة الأزهر ، هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس عالمية رسالة جامعة الأزهر، ويعزز الثقة فيها، كونها جامعة ضاربة بجذورها في التاريخ لأكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية، من خلال حملها لمشاعل التنوير والوسطية والاعتدال في العالم.

ووجه مجلس جامعة الأزهر ، الشكر لفريق عمل مكتب التمييز الدولي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير المكتب، والدكتور أحمد الشافعي، عضو مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر الأزهر، وجميع فريق مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر.

بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وحتى 30 من أكتوبر الجاري 2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد2024/ 2023م بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".

كما أوضح أنه خلال تلك الفترة فإن التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى، وشدد فضيلته على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول في المدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، لافتا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/Startpage