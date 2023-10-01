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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع معلم ازهري وإصابة 5 بسانت كاترين خلال أول يوم دراسي

المعلم احمد غنيم
المعلم احمد غنيم الذي لقي مصرعه

لقي معلم لغة إنجليزية بمعهد الاسباعية الازهري  بسانت كاترين مصرعه واصيب ٥ آخرين كانوا في طريقهم للعمل بالمعاهد الازهرية بسانت كاترين في اول يوم دراسة .
تلقي اللواء محمد كامل العناني مدير امن جنوب سيناء إخطار بانقلاب سيارة ملاكي بطريق المفارق سانت كاترين مما اسفر عن مصرع  احمد محمود غنيم معلم اللغة الإنجليزية بمعهد الاسباعية الازهري وهو في طريقه للمعهد في أول يوم دراسي  واصيب كلا من سامي صابر موجه اللغة الإنجليزية بإدارة سانت كاترين الازهرية  والشيخ امين ابو جبل و محمد عبد الواحد ووليد محمد ومحمود المغربل وتراوحت إصاباتهم مابين الجروح والكسور .
ونعت المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء معلم اللغة الإنجليزية الذي لاقي مصرعه إثر حادث اليم .
وتم نقل المصابين لمستشفى أبورديس العام وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق

جنوب سيناء مصرع معلم أزهري سانت كاترين اصابة انقلاب

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