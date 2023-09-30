رئيس جامعة الأزهر يهنئ منسوبيها بالعام الدراسي الجديد: اجتهدوا في طلب العلم

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى القيادة السياسية وإلى فضيلة الإمام الأكبر، وإلى الأمتين العربية، والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وحث عمداء الكليات على الاحتفاء والاحتفال بتلك المناسبات الطيبة مع الطلاب في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر "اليوبيل الذهبي" ومرور خمسين عامًا من العزة والكرامة والنصر.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في نشر قيم المحبة والسلام محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وثمن مجلس الجامعة كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة بتكريم فخامة رئيس الجمهورية لعلمين من أعلام جامعة الأزهر خلال احتفال المولد النبوي الشريف، ومنحهما وسام العلوم من الطبقة الأولى: الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق الأسبق، وفضيلة الشيخ محمد حسن عبد العظيم، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف،وخريج كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة.

ورحب مجلس الجامعة بالعمداء الجدد في مجلس الجامعة: الدكتور محمد عبد الدايم، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور محمد فرغلي، عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي الجامعة بمختلف قطاعاتها بالقاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024) داعيًا لهم بعام دراسي جديد موفق.