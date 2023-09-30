عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ منسوبيها بالعام الدراسي الجديد: اجتهدوا في طلب العلم

صدى البلد

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى القيادة السياسية وإلى فضيلة الإمام الأكبر، وإلى الأمتين العربية، والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وحث عمداء الكليات على الاحتفاء والاحتفال بتلك المناسبات الطيبة مع الطلاب في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر "اليوبيل الذهبي" ومرور خمسين عامًا من العزة والكرامة والنصر.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في نشر قيم المحبة والسلام محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وثمن مجلس الجامعة كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف،  والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة بتكريم فخامة رئيس الجمهورية لعلمين من أعلام جامعة الأزهر خلال احتفال المولد النبوي الشريف، ومنحهما وسام العلوم من الطبقة الأولى: الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق الأسبق، وفضيلة الشيخ محمد حسن عبد العظيم،  الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف،وخريج كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة.

ورحب مجلس الجامعة بالعمداء الجدد في مجلس الجامعة: الدكتور محمد عبد الدايم، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور محمد فرغلي، عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي الجامعة بمختلف قطاعاتها بالقاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024) داعيًا لهم بعام دراسي جديد موفق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

ترشيحاتنا

السيسي يتحدث بقلب جامد|أحمد موسى: الرئيس خايف على الدولة مش الكرسي.. فيديو

السيسي: توقف أعمال الاستكشافات البترولية يؤثر على قطاع الكهرباء

أديب: الرئيس تحدث للشعب بأمانة ووضوح وأكد على استقرار الدولة.. فيديو

الفرحة حلوة مفيش كلام.. أحمد دويدار يتغنى بفوز الزمالك على أرتا سولار

الرئيس للحكومة: لازم الناس تعرف الحقيقة عشان تشيل معانا

السيسي: بقالنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ