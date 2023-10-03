أفضل علماء العالم.. أول تعليق من يسري حسن بعد اختياره ضمن قائمة ستانفورد

علق الدكتور يسري حسن، أستاذ الهندسة بجامعة مصر، على اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، قائلا: “سعيد بهذا التكريم لعدة أسباب، أهمها وصول مصر لمثل هذه المكانة، وامتلاك مصر ثروة بشرية قادرة على تقديم أبحاث علمية يستشهد بها ويستخدمها الباحثون في شتى جامعات العالم”.

وأضاف يسري حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم إنجاز يحسب للدولة المصرية بالكامل، منوها إلى أن هذا الإنجاز والتكريم نوع من أنواع التقدير المعنوي.

وتابع: “أعمل في مجال الرياضيات الباحثة، والذي يمثل أساس كل العلوم، ولذلك عملت على البحث عن موضوعات حية، لخدمة المجتمع في جميع التخصصات”.

ووجه الشكر لـ الرئيس السيسي، على دعمه المستمر للبحث العلمي، وتوفير جميع سبل الراحة.