كوارث لا تحصى بعد فيضان مدمر ضرب الهند.. تفاصيل

لقى ما يقرب من 14 شخصًا وفقدان مئات آخرين بعد تدمير الطرق والجسور والسدود في الفيضانات المروعة وقعت بأحد المدن الهندية .

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، لا يزال مصير حوالي 120 شخصًا في عداد المفقودين بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة شمال مدينة سيكيم بالهند في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء 4 أكتوبر).

كما جرفت الأمطار الغزيرة ما لا يقل عن ستة جسور وتعرض الطريق السريع الوطني الممتد من الحدود الهندية البنغلاديشية إلى جانجتوك، NH10، لأضرار جسيمة.

وقال برابهاكار راي، مدير إدارة الكوارث في سيكيم: "تم عزل شمال سيكيم تمامًا عن بقية الولاية بينما تم عزل سيكيم عن بقية الهند بعد أن ضربت الفيضانات بشدة NH10".

كوارث لا تحصى بعد فيضان مدمر ضرب الهند

كتب رئيس وزراء سيكيم بريم سينغ تامانج إلى X (تويتر سابقًا): "نحن جميعًا على دراية بالكارثة الطبيعية الأخيرة التي ضربت ولايتنا.

واضاف “ تم حشد خدمات الطوارئ في المناطق المتضررة، وقمت شخصيا بزيارة سينجتام لتقييم الأضرار والتواصل مع المجتمع المحلي”ز

وتابع “ المشكلة في المنطقة بسبب بحيرة جنوب لوناك، موطن نهر لوناك الجليدي الذي يذوب بمعدل مثير للقلق منذ عدة سنوات”.