كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

هذه الذكرى هي أجمل ذكرى يخلدها الزمن فهي ذكرى انتصار القوات المسلحة وانتصار الشعب المصري .

الانتصار الذي علم العالم أجمع أننا شعب وجيش لا نقبل الهزيمة ، حتى المواطن البسيط الذي عبر بصدق فملأ الجدران بكلمة ( حنحارب ).

لقد كانت الحرب قرار الإنسان المصري قبل أن يكون قرار القوات المسلحة والقيادة السياسية .

ولا زال الإنسان المصري يحارب بعيدا عن ميادين القتال فهو يبني ويعمر ، ويرفع رأسه عاليا لا ينحني إلا في صلاته .

ولا زال الجيش المصري هو الحصن ، والأمن ، والأمان ، والسياج الذي يحمي مصر ، بل ويحمي الوطن العربي ، ومواقفه لا تنسى ، ولا تنتهي .

فهو الحامي وقت السلم ووقت الحرب ، وقد كان الجيش المصري متلاحما دوما مع الشعب فهو جنبا إلى جنب مع شعب مصر كما في ثورثيه الأخيرتين في ٢٥ يناير ، وثورة ٣٠ يونيو .

ولا زال يقدم الروح ويجير المستغيث ، ويساعد ويمد يد العون ، سواء بالمساعدات المعنوية والمادية ، أو بالمشاركة الفعلية بالمساندة في الأوقات الصعبة والكوارث الطبيعية .

و بإذن الله مصر ستظل ابد الدهر محفوظة من الرحمن ، فقد ذكرها سبحانه في القرآن .

ستظل مصر شامخة قوية تتصدى لأي مصاعب وتساند في الشدائد .

ستظل مصر حرة أبية قادرة ، وسيكون لها ريادة دائمة في ظل قيادتها السياسية الواعية التي لم ولن تدخر جهدا من اجل خير الوطن والمواطن .

تحية لكل جندى حارب في أكتوبر ، وانتصر ، أو استشهد ، تحية لكل أبناء مصر على كافة المستويات قادة وضباط صف وجنود وكل من كان على الجبهة . تحية لكل رجال الطب والمسعفين ورجال الصحافة و الفن الذي وثق بطريقته للحرب والنصر ، تحية للمواطن المصري البسيط الذي تحمل ظروف حروب الاستنزاف ، و للأم والزوجة وكل مصري في كل شبر على أرض مصر .

نحن أبناء مصر ، نحن الذين نعرف قيمة الوطن ، ونحن الذين نحافظ عليه .

كل عام وكل مصر بخير في ذكرى النصر العظيم .

دامت مصر حرة أبية أبد الدهر .