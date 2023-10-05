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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

صدى البلد

هذه الذكرى هي أجمل ذكرى يخلدها الزمن فهي ذكرى انتصار القوات المسلحة وانتصار الشعب المصري .
الانتصار الذي علم العالم أجمع  أننا شعب وجيش لا نقبل الهزيمة ، حتى المواطن البسيط الذي عبر بصدق فملأ الجدران بكلمة ( حنحارب ).
لقد  كانت الحرب  قرار الإنسان المصري قبل أن يكون قرار القوات المسلحة والقيادة السياسية .
ولا زال الإنسان المصري يحارب بعيدا عن ميادين القتال فهو  يبني ويعمر ، ويرفع رأسه عاليا لا ينحني إلا في صلاته . 
ولا زال الجيش المصري هو الحصن ، والأمن ، والأمان ، والسياج الذي يحمي مصر ، بل ويحمي الوطن  العربي ، ومواقفه لا تنسى ، ولا تنتهي .
فهو الحامي وقت السلم ووقت الحرب ، وقد  كان الجيش المصري متلاحما دوما مع الشعب فهو  جنبا إلى جنب مع شعب مصر كما  في ثورثيه الأخيرتين في  ٢٥ يناير ، وثورة ٣٠ يونيو . 
ولا زال يقدم الروح ويجير المستغيث ، ويساعد ويمد يد العون ، سواء بالمساعدات المعنوية والمادية  ، أو بالمشاركة الفعلية بالمساندة في الأوقات الصعبة والكوارث الطبيعية  . 
و بإذن الله مصر ستظل ابد الدهر محفوظة من الرحمن ، فقد ذكرها سبحانه  في القرآن . 
ستظل مصر شامخة قوية تتصدى لأي مصاعب وتساند في الشدائد . 
ستظل مصر حرة أبية قادرة ، وسيكون لها ريادة دائمة في ظل  قيادتها السياسية الواعية التي لم ولن تدخر جهدا من اجل خير الوطن والمواطن . 
تحية لكل جندى حارب في أكتوبر ، وانتصر ، أو استشهد ، تحية لكل أبناء مصر على كافة المستويات قادة وضباط صف وجنود وكل من كان على الجبهة . تحية لكل رجال الطب والمسعفين ورجال الصحافة و الفن الذي وثق بطريقته للحرب  والنصر ، تحية للمواطن المصري  البسيط الذي تحمل ظروف حروب الاستنزاف ، و للأم والزوجة وكل مصري في كل شبر على أرض  مصر . 
نحن أبناء مصر ، نحن الذين نعرف قيمة الوطن ، ونحن الذين نحافظ عليه . 
كل عام وكل مصر بخير في ذكرى النصر العظيم . 
دامت مصر حرة أبية أبد الدهر .

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