أخبار التكنولوجيا| جوجل تعلن مبادرة كروم بوك بلس لتشجيع دمج الذكاء الاصطناعي.. الشركة تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 14

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تعلن مبادرة "كروم بوك بلس" لتشجيع دمج الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل Google عن برنامج Chromebook Plus لتقديم أجهزة "كروم بوك" المتطورة المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، ستوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus أيضًا حوسبة وأداء أكثر قوة.

جوجل تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 14.. اعرف مميزاته



كشفت شركة جوجل في حدثها الأضخم، Made by Google الذي أقيم بمدينة نيويورك، عن نظام التشغيل الأحدث Android 14 والذي يضم عددا من الميزات الفائقة.

فيفو تعلن رسميا عن هاتف V29 Pro بمواصفات فائقة

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفها المميز V29 Pro والذي يأتي بعدد من المواصفات والقدرات الكبيرة أبرزها المعالج القوي، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع شاشة فائقة الجودة وبطارية ذات سعة كبيرة.

توفير أكثر من 10 آلاف جنيه.. سعر iphone 15 Pro فى الإمارات

لازالت هواتف سلسلة آيفون 15 متصدرة محركات البحث على الإنترنت منذ الكشف عنها رسمياً من خلال آبل الأمريكية، إلا أن سعره حالياً يشهد ما يعرف بالـ أوفر باريس، لدرجة أن سعره مرتفع بشكل كبير، إلا أنه يمكنك الحصول عليه بتوفير يتجاوز 14 ألف جنيه.

أقل من سعره بـ 20 ألف جنيه.. سعر iphone 15 Pro Max فى الإمارات

فى ظل عدم استقرار أسعار أحدث وأقوى هواتف آبل على الإطلاق iphone 15 Pro Max فى المحال، وصل سعره لمستويات قياسية، ولكن يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة.

