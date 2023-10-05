محافظ الإسكندرية يوجه بالنهوض بشبكة الطرق باعتبارها شريان التنمية المستدامة

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، رؤساء الأحياء بالنهوض بشبكة الطرق باعتبارها شريان التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع المجتمع المدني و الهيئات التنموية .

واستعرضت رئيس حي ثاني المنتزه الدكتورة رباب مدني خلال الاجتماع الذي عقدته مع مندوبي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي gIZ ومسئولي وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، مشروع " cbuid " والممول من الاتحاد الأوروبي ، والذي يهدف لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف " شارعي ابن النفيس و التين " ومتفرعاتهما بنطاق الحي .



وذكرت المحافظة في بيان أن الحاضرين في الاجتماع أكدوا أهمية إجراء المعاينة علي الطبيعة للمنطقة المراد رصفها ، بمتابعة كافة الجهات المعنية و مراحل تنفيذ المشروع للتيسير علي الأهالي.