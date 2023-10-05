اقتصادية النواب: إشادة الوفد الألمانى بمناخ الاستثمار بمصر ترويج كبير لنا

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إشادة الوفد الألماني الذي يزور مصر ويضم نحو 20 من أعضاء البرلمان الألماني بمستوى التعاون بين البلدين وبمناخ الاستثمار فى مصر بمثابة ترويج كبير لجذب الاستثمارات العالمية بصفة عامة والاستثمارات الألمانية والاوروبية لمصر مشيداً بتأكيد ويلي استيشلن رئيس اللجنة الإدارية للشئون الأوروبية وعضو البرلمان الألماني بأن التعاون الاقتصادي مع مصر حجر أساس للسلام في أوروبا ومصر هي بوابة إفريقيا، وأشاد بحجم التعاون المصري الألماني، وأن هناك فرصة كبيرة لتطور هذا التعاون المشترك وأن هناك مؤشرات قوية لوجود تسهيلات في الاستثمار وتأسيس الشركات.



كما أشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد دانيال سانندر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي بمقاطعة بوتنبرج بالتعاون المصري الألماني ومستوى التطورالذي تشهده العلاقات، واستعرض مجالات الاستثمار المشترك وأن المنظمة التي يعمل بها تتعاون مع مصر والصين ودول أخرى مؤكداً أن ذلك الأمر يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا.



وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مؤكداً أن ماتم من تحديث وتطوير وتشييد كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر فى مختلف المشروعات القومية الكبرى فى البنية التحتية والاساسية من مشروعات شبكة الطرق القومية والسكك الحديدية والمحاور والموانئ البحرية والجافة سيجعل مصر واحدة من أكبر الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله.



تجدر الإشارة إلى أن إشادة الوفد البرلماني الألماني، جاءت خلال مؤتمر التنمية الاقتصادي المصري الألماني المنعقد بالعاصمة الإدارية وتستضيفه الجامعة الألمانية بحضور عدد من المسئولين في الحكومة والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية.