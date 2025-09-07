افتتاح معرض "الرسم والتشكيل بالخامات.. ما بين تراث مصر وروسيا"

افتتح مدير البيت الروسي بالإسكندرية أرساني ماتيو شينكو، مساء اليوم /الأحد/، معرضًا لنتاج ورشة فنية بعنوان "الرسم والتشكيل بالخامات.. ما بين تراث مصر وروسيا"، نظمها مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بالبيت الروسي، وذلك في إطار التعاون الثقافي والفني بين مصر وروسيا.



ضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي عبرت عن الموتيفات (الوحدات الزخرفية والرسوم المتكررة) في التراث المصري والروسي، والدمية الروسية الشهيرة "الماتريوشكا"، إلى جانب طباعة رموز مصرية، ورسوم تجمع بين القباب المصرية والروسية، وبورتريهات لفتاة مصرية وأخرى روسية تعكس روح التلاقي الثقافي بين الشعبين.



يهدف المعرض إلى التأكيد على أهمية الأنشطة الثقافية والفنية في بناء جسور التواصل الحضاري، وتعزيز قيم الانتماء والهوية، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية، كما يؤكد على أن التراث يمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية، باعتباره مصدر فخر وإلهام لمستقبل أكثر وعيًا وارتباطًا بالجذور.

