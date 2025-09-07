قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فادية عكاشة لـ صدي البلد: بتمنى الجمهور يفضل فاكرني.. فيديو

الفنانة فادية عكاشة مع أوركيد سامي
الفنانة فادية عكاشة مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنانة القديرة فادية عكاشه في دار كبار الفنانين، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقالت فادية عكاشة في لقاء خاص لموقع صدي البلد " اقضي يومي أقرأ القرآن الكريم ويمثل لي السعادة والفرحة ثم أفطر وأجلس في حديقة الدار وأجلس مع زملائي وبحس بالونس

وأضافت فادية عكاشة: " لم أعتزل الفن وأعشق الفن سأعود قريباً لأني مش قادرة ابعد عن الفن أكثر من ذلك والفن وحشني.

اختتمت  فادية عكاشه " نفسي الجمهور يفضل فاكرني دائماً و ربنا يطيل في عمري و ارجع للفن و اقدم أعمال حلوة

يذكر أن قالت الفنانة القديرة فادية عكاشة، أنها شاركت في الكثير من الأعمال الفنية بالمسرح والسينما والتليفزيون وحتى في الإذاعة قدمت شخصية بديعة مصابني.

تابعت تحدثت الفنانة فادية عكاشة، عن سبب انتقالها إلى دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، موضحة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هو من طلب منها ذلك لتلقي جلسات المخ والأعصاب الخاصة بها.


 

