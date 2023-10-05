250 ألف عامل بالمالية والضرائب والجمارك يهنئون الرئيس والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال النائب "عبد الفضيل" ، إن تلك الذكرى محفورة في قلوب المصريين والعرب، والتي سطرها شُهداء مصر الأبرار بأحرف من نور، مؤكدا أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه، وحررت أرضه المقدسة فى سيناء، وجسدت بطولة الشعب المصرى وقواته المسلحة فى تحقيق المعجزات ، وحماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطنى مهما بلغت المصاعب والتحديات.

وأضاف رئيس لجنة قوي عاملة النواب، أن عمال مصر بهذه المناسبة يعاهدونك سيادة الرئيس على مواصلة العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد وصولا إلي بناء "الجمهورية الجديدة"، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.

كما تقدم النائب عادل عبد الفضيل بخالص التهنئة، للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود الذين يبذلون دماءهم الذكية؛ للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها ، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب : إنه بمرور 50 عاما على انتصارات السادس من أكتوبر المجيد 1973 ، سوف يظل جيل أكتوبر ملهما للأجيال القادمة، وأن هذه الانتصارات التي حقق فيها أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب ، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن ، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال .

وأشار "عبد الفضيل" إلي إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد ، يوم العزة والكرامة ، واسترداد تراب وطننا الغالي والنفيس، معربا عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعياً الله عز وجل أن يديمهم حماة للشعب المصري، ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء "الجمهورية الجديد " .

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن ما نشهده من اليوم إنجازات في شتى المجالات بمختلف ربوع الدولة المصرية لخير دليل على السير في المسار والدرب الصحيح نحو جمهورية جديدة قوية تلبي طموحات وآمال شعب مصر العظيم الذي سيجني وينعم بثمار تلك الإنجازات والتنمية قريبا .