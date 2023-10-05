مجلس التعاون الخليجي يرحب بترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، عن ترحيبه بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وأوضح البديوي أن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وقال إن هذا الترشح يؤكد المكانة العالية للمملكة في خارطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية، متمنيًا للمملكة قيادةً وشعباً كل التوفيق والنجاح في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيته التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".