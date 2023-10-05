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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة قضاء الحاجة.. كيفية أدئها وفضلها والدعاء المأثور فيها

صدى البلد

قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من يجد صعوبة في تحقيق أمر ما، فليصل صلاة الحاجة.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك، ردا على سؤال: ماذا أفعل مع ابني الذي يرفض الزواج؟ أن عليك بصلاة الحاجة وخصوصا في الثلث الأخير من الليل، مشيرا إلى أداء صلاة الحاجة يوميا إلى أن يهدي الله ابنها للزواج، وقراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، و الإخلاص بعد الفاتحة في الثانية.

يذكر أن صلاة الحاجة تجوز في كل أمور الحياة ك صلاة الحاجة للزواج أو صلاة الحاجة للعمل أو الحصول على وظيفة وغيرها من احتياجات الإنسان اليومية.

كيفية صلاة الحاجة ودعائها

صلاة الحاجة من النوافل التي شرعها لنا الله عز وجل ل نتقرب بها، وصلاة الحاجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر توضأ وصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو الله بما شاء، وصلاة الحاجة تجوز في كل أمور الحياة ك صلاة الحاجة للزواج أو صلاة الحاجة للعمل أو الحصول على وظيفة وغيرها من احتياجات الإنسان اليومية.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن صلاة قضاء الحاجة تؤدى ركعتين وبعد الانتهاء منها ندع الله بأن يقضي لنا الحاجة التي صلينا من أجلها.

وأضاف جمعة خلال إحدى الدروس الدينية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لعبد عند الله حاجة أو بني آدم فقام فتوضأ وأحسن الوضوء ثم أحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل: "لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك ب موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربي لا تجعل ذنبا الا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين "ثم يدعو بعد ذلك بخيري الدنيا والآخرة وسيجاب بإذن الله تعالى.
 

صلاة الحاجة كيفية صلاة الحاجة كيفية صلاة الحاجة ودعائها

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