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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة وطفرة المشروعات القومية غير مسبوقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.


وقال "لاشين" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ،إن الرئيس  عبدالفتاح السيسي حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات ضخمة خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات بجميع محافظات الجمهورية ، مما يتطلب منا دعمه لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال تلك الإنجازات والنهوض بالدولة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه دول العالم جميعا .


وأكد لاشين ، أن دعم الرئيس السيسي يأتي لعدة اعتبارات، أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت و أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية هو عبور ثان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.


وأوضح أن الرئيس السيسي تولى حكم مصر في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك تغلب على التحديات والصعوبات، ونهض بها، ودشن فيها أكبر المشروعات التنموية التي ساهمت في نهوضها"

وأشار عضو مجلس النواب على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أنه لا أحد يختلف على حجم الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي وان حالة الالتفاف الشعبي حوله نابعة من شعور قوي لدي المواطن بأن رئيس الجمهورية حقق العديد من الإنجازات الغير مسبوقة .

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