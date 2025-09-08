قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
توك شو

«سرعة في التعلم».. لبنى عبدالعزيز: الزمن تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف

لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز
عادل نصار

كشفت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، عن تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، يومها الحالي، مشيرة إلى أن معظم وقتها تقضيه في القراءة والكتابة، وهما هوايتان ارتبطت بهما منذ طفولتها.
 


وتحدثت عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc،  عن اهتمامها بكتابة مقالاتها التي تستغرق منها ثلاثة أيام من البحث والتحضير، إلى جانب عملها في "ركن الأطفال" الذي تقدمه بروح مختلفة، حيث تخاطب الأطفال كما كان والدها يخاطبها وهي صغيرة، فتمنحهم المعلومات بطريقة مبسطة وعميقة في الوقت نفسه.

وتابعت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، أن الزمن قد تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف، موضحة أن الطفل اليوم يمتلك معرفة أوسع وسرعة في التعلم تفوق الأجيال السابقة، وهو ما يجعل برنامجها يحظى بمتابعة من الكبار أيضًا، لأنه يقدم معلومات قيمة ومفيدة للأسرة بأكملها.

