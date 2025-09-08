«سرعة في التعلم».. لبنى عبدالعزيز: الزمن تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف

كشفت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، عن تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، يومها الحالي، مشيرة إلى أن معظم وقتها تقضيه في القراءة والكتابة، وهما هوايتان ارتبطت بهما منذ طفولتها.





وتحدثت عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، عن اهتمامها بكتابة مقالاتها التي تستغرق منها ثلاثة أيام من البحث والتحضير، إلى جانب عملها في "ركن الأطفال" الذي تقدمه بروح مختلفة، حيث تخاطب الأطفال كما كان والدها يخاطبها وهي صغيرة، فتمنحهم المعلومات بطريقة مبسطة وعميقة في الوقت نفسه.

وتابعت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، أن الزمن قد تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف، موضحة أن الطفل اليوم يمتلك معرفة أوسع وسرعة في التعلم تفوق الأجيال السابقة، وهو ما يجعل برنامجها يحظى بمتابعة من الكبار أيضًا، لأنه يقدم معلومات قيمة ومفيدة للأسرة بأكملها.