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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مصطفى سالمان: انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي، مؤكدا أنها ملحمة وطنية سطرها التاريخ.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن انتصارات أكتوبر ستظل من أعظم الانتصارات العسكرية ورمزا للفخر والعز والكرامة لبطولات القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة احتفالا بمرور خمسين عاما على هذا النصر العظيم.

كما أشاد النائب مصطفى سالمان، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرموز حرب أكتوبر المجيدة وتأكيده على ضرورة بناء الوعي لدى الأجيال القادمة وتعريفهم بمدى نجاح وقدرة وتكاتف وإصرار القوات المسلحة والشعب المصري على تحويل الهزيمة إلى نصر مدوي يتحدث عنه العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الرغم من أن هذه هي الذكرى الـ50 لهذا النصر العظيم، إلا أنها ستظل محفورة في قلوب المصريين بعد النصر العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة وصنعت إعجازا في التنفيذ والتخطيط وغيروا مجرى التاريخ لتبقى مصر دائما مرفوعة الهامة وأعلامها عالية خفاقة.

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