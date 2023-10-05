Jon Fosse

أعلن الموقع الرسمي لجوائز نوبل 2023 فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023 تقديرا لمسرحياته المبتكرة ونثره الرائع.

جون فوس Jon Fosse

ذكرت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم بالسويد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل أن أعمال جون فوس المكتوبة بلغة النينورسك النرويجية تشمل مجموعة متنوعة من الأنواع من ثروة من المسرحيات والروايات والمجموعات الشعرية والمقالات وكتب الأطفال والترجمات.

ولفت إلى أنه في حين أن الكاتب النرويجي جون فوس يعد واحدا من الكتاب المسرحيين الأكثر تأثيرا على نطاق واسع في العالم، فقد أصبح أيضا معروفا بشكل متزايد بنثره.



جائزة نوبل في الأدب 2023

وحسب وصية ألفريد نوبل الأخيرة في 27 نوفمبر 1895 تذهب جائزة نوبل في الأدب لـ الشخص الذي أنتج في مجال الأدب العمل الأكثر تميزا في الاتجاه المثالي.

وذكرت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم بالسويد أن 119 شخصا حصلوا على جائزة نوبل في الأدب بين أعوام 1901-2022.

جائزة نوبل في الأدب يتبعها إعلان جوائز نوبل في السلام والاقتصاد أخيرا خلال أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري.

وقد رفعت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم هذا العام قيمة جائزة نوبل 2023 إلى 11 مليون كرونة سويدية “ما يقرب من مليون دولار أمريكي”.