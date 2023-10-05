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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاتب النرويجي جون فوس يفوز بجائزة نوبل في الأدب

الكاتب النرويجي جون
الكاتب النرويجي جون فوس

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب.

تتبع جائزة نوبل في الأدب إعلان جوائز نوبل في السلام والاقتصاد أخيرا خلال  أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري.

وتعد جائزة نوبل 2023 ذات أعلى قيمة مالية بالعملة السويدية في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، والتي يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

ورفعت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم هذا العام قيمة جائزة نوبل 2023 إلى 11 مليون كرونة سويدية “ما يقرب من مليون دولار أمريكي”.

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