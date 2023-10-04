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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

منجي الباوندي يكشف
منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

كشفت الصفحة الرسمية لجائزة نوبل عبر “فيسبوك” عن ردة الفعل الأولى لـ  منجي الباوندي، الكيميائي الأمريكي الذي نشأ بين فرنسا وتونس في صغره ثم انتقل مع عائلته إلى غرب لافاييت بالولايات المتحدة الأمريكية. 

كتبت الصفحة الرسمية لـجائزة نوبل نقلا عن العالم من أصول عربية منجي الباوندي أو منجي محمد صالح باوندي: “شعرت بأحاسيس مختلفة بين اندهاش وصدمة ورغبة في النوم وتشريف بالجائزة”. 

مونجي باوندي Moungi Bawendi

منجي الباوندي أو منجي محمد صالح باوندي أحد علماء ثلاثة أعلنت عنهم الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم،اليوم الأربعاء بأنهم الفائزين بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023.

ويأتي ذلك تقريرا لتطويرهم النقاط الكمومية التي تستخدم في توجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية ومصابيح الليد وشاشات التلفزيون واستخدامات أخرى. 

ويذكر أن والد منجي الباوندي “محمد صالح باوندي” رياضياتي تونسي-أمريكي،عمل كـ أستاذا فخريا في جامعة كاليفورنيا بالويات المتحدة الأمريكية ورحل في ديسمبر عام 2011 عن 74 عاما. 

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وخلال  أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري، يتم الإعلان عن جائزة الكيمياء  ثم يتبعها إعلان جوائز نوبل في الأدب والسلام والاقتصاد أخيرا. 

جائزة نوبل 2023 ذات أعلى قيمة مالية بالعملة السويدية في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، والتي يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص. 

 

 

 

 

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