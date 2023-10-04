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رئيس التحرير
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أصله عربي.. من هو منجي باوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

منجي باوندي الفائز
منجي باوندي الفائز بـ جائزة نوبل في الكيمياء

منجي باوندي أو منجي محمد صالح باوندي، هو أحد علماء ثلاثة أعلنت عنهم الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم،اليوم الأربعاء، بأنهم الفائزين بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023 تقريرا لتطويرهم النقاط الكمومية التي تستخدم في توجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية ومصابيح الليد وشاشات التلفزيون واستخدامات أخرى. 

 مونجي باوندي Moungi Bawendi

نرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن منجي باوندي أو منجي محمد صالح باوندي العربي الأصل من تونس: 

1- منجي باوندي ابن عالم الرياضيات التونسي محمد صالح الباوندي وهيلين باوندي (نيي بوبارد). 

2-ولد مونجي باوندي في 15 مارس 1961 حيث يبلغ من العمر حاليا 62 عاما.

3-ولد مونجي باوندي في العاصمة الفرنسية باريس ونشأ بين فرنسا في صغره وتونس ثم انتقل مع عائلته إلى غرب لافاييت بالولايات المتحدة الأمريكية. 

4- تخرج مونجي باوندي Moungi Bawendi من جامعة هارفارد في ربيع 2008 .

5- قام مونجي باوندي بتدريس الديناميكا الحرارية والحركية إلى جانب كيث نيلسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

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6-يعد مونجي باوندي Moungi Bawendi مستشارا في مبادرة الطاقة.

7-تركز مجموعة باوندي للأبحاث  بشكل كبير على دراسة النقاط الكمومية لأشباه الموصلات الغرويةو مع الاهتمام المتزايد بالفلورووفورات العضوية.

8- حصل مونجي باوندي على جائزة إرنست أورلاندو لورنس في عام 2008 ثم جائزة الاقتباس في عام 2022 ثم نوبل في الكيمياء مشاركة مع لويس إي بروس Louis E. Brus وأليكسي إيكيموف Alexei I. Ekimov  في عام 2023.


9-حصل مونجي  باوندي على الدكتوراه عام 1988 من جامعة شيكاجو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

 10- يعمل الكيميائي التونسي الفرنسي  حاليا أستاذ ليستر وولف في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

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