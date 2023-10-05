برلماني مهنئًا السيسي بذكرى أكتوبر : تحققون نصرا كبيرا في التنمية الشاملة

هنأ النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973 قائلا: إنها ستظل ذكرى خالدة في تاريخ المصريين وستظل رمزا لنضال وبطولات القوات المسلحة المصرية.

وقال الكمار في بيان له اليوم التهنئة بنصر أكتوبر، أن الذكرى الخمسين تهل على مصر بعد أن انتهت من الحرب على الإرهاب بنصر كاسح، وعبر مئات الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الحرب والتصدي للعنف. كما تهل على مصر بعد انطلاق قطار الانتخابات الرئاسية كمرحلة جديدة من مراحل الاستحقاق الدستوري التي تنفذها مصر بكل جدارة.

وقال عضو مجلس النواب، إن ذكرى نصر أكتوبر تهل على مصر، وقد حققت النصر والفوز في مجالات التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة وخططت بذكاء للقادم تحت قيادة الرئيس السيسي.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن ذكرى نصر أكتوبر، ستظل المُناسبة الخالدة التي سطرها شهداء مصر الأبرار بأحرف من نور، وستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد.