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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني شكري يخطط لحل أزمات الزمالك بأساليب حديثة.. وارتباط أبدي مع الجمعية العمومية

هاني شكري
هاني شكري

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة من أجل إعادة النادي إلى المسار الطبيعى من انتصارات وإنجازات وإنشاءات وغيرها .

ومع اشتعال الأجواء الانتخابية داخل نادي الزمالك يبرز العديد من المرشحين بأهداف وخطط متنوعة تهدف فى المقام الأول إلى خدمة نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي والعمل على حل كافة الأزمات والمشاكل التى يعانى منها الزمالك خلال المرحلة الماضية وتؤثر بشكل كبير على مسيرة النادي فى الوقت الحالى ومستقبلاً.

ويبرز من بين المرشحين هانى شكرى المرشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب التى ترفع شعار "الزمالك أولاً" وهو صاحب أفكار وخطط تهدف لتحقيق كل طموحات ورغبات وآمال الجمعية العمومية ومن قبلهم جماهير نادي الزمالك فى كل مكان .

ويحظى هاني شكرى بتأييد ودعم أعداد غفيرة من الجمعية العمومية لنادي الزمالك فى ظل الارتباط الدائم بينه وبين الأعضاء على مدار سنوات كثيرة حيث لم تنقطع علاقته بأعضاء الزمالك رغم عدم وجوده فى مجلس الإدارة فى الفترة الأخيرة. 

قال هاني شكري: "الوضع في الزمالك صعب جدًا نتيجة تراكمات من الإدارة غير الرشيدة لمدة 10 سنوات".

وأضاف: "أتواصل مع حسين لبيب منذ وجوده في رئاسة اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة النادي، ونظرنا على كافة الملفات وقمنا بعمل تصور للحلول في الفترة المقبلة، وحتى إذا لم يتم انتخاب قائمتنا سنقدم هذه الحلول لمجلس الإدارة المنتخب".

وتابع: "في الانتخابات الماضية قال كثيرون إن لي فرصة كبيرة في الفوز لكن هذا الأمر لم يتم بسبب طريقة إجراء الانتخابات دون الخوض في تفاصيل، ما حدث كان مهزلة بكل المقاييس".

واستمر: "كل أبناء الزمالك محترمين وقمنا بانتقاء أفراد القائمة بناء على دور كل شخص".

وأردف: "لا نحب الحديث عن المنافسين، هاني العتال شاب جيدا جدا لكن حظه أنه ينافس على منصب النائب واحد من أنجح الأشخاص في الإدارة الرياضية وهو هشام نصر".

وأكمل: "نادي الزمالك أكبر من أي شخص ومن يتبرع بشيء يجب ألا يتحدث عنه، إذا قام أحد بالتبرع لنادي الزمالك يجب ألا يتفاخر بما يقدمه".

وأتم: "الجمعية العمومية لنادي الزمالك عاصرت الكثير من الأزمات في الفترة الماضية لذا سيحرص الأعضاء على اختيار الأفضل في الانتخابات المقبلة".

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