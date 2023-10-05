قافلة بيطرية توعوية مجانية بقرية جميزة بنى عمرو في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام المديرية وإدارة ديرب نجم البيطرية بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة فى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية جميزة بنى عمرو بمركز ديرب نجم، وذلك بحضور مدير وأطباء إدارة ديرب نجم وكبار المربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري.

وأوضح أنه تم من خلالها تقديم جميع الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري إن القافلة قامت برش 576 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، و تجريع 254 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.