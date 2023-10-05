عندك وانت مش واخد بالك.. الأنيميا تجعلك تعانى من 18 مشكلة صحية

تعد الأنيميا من أشهر المشكلات الصحية الشائعة بين الأطفال والكبار ولكن البعض لا يدرك أنه مصاب بها، لذا من المهم الانتباه إلى أعراض الأنيميا للتمكن من اكتشافها وعلاجها بشكل سريع للوقاية من الأضرار والمضاعفات.



ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine تشمل أعراض الانيميا التي قد تحدث أولاً ما يلي:

الشعور بالضعف أو التعب أكثر من المعتاد، أو مع ممارسة الرياضة

الصداع

مشاكل في التركيز أو التفكير

التهيج العصبي والانفعال

فقدان الشهية

تنميل وتنميل في اليدين والقدمين

إذا تفاقمت الأنيميا فقد تشمل الأعراض ما يلي:

اللون الأزرق لبياض العيون

أظافر هشة

الرغبة في تناول الثلج أو أشياء أخرى غير غذائية (متلازمة بيكا)

الدوار عند الوقوف

لون البشرة شاحب

ضيق في التنفس مع نشاط خفيف أو حتى أثناء الراحة

التهاب أو التهاب اللسان

قرحة الفم

نزيف الحيض غير الطبيعي أو المتزايد عند الإناث

فقدان الرغبة الجنسية عند الرجال

قد لا تظهر عليك أي أعراض إذا كانت الأنيميا خفيفة أو إذا كانت المشكلة تتطور ببطء.