عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عندك وانت مش واخد بالك.. الأنيميا تجعلك تعانى من 18 مشكلة صحية

انيميا
انيميا

تعد الأنيميا من أشهر المشكلات الصحية الشائعة بين الأطفال والكبار ولكن البعض لا يدرك أنه مصاب بها، لذا من المهم الانتباه إلى أعراض الأنيميا للتمكن من اكتشافها وعلاجها بشكل سريع للوقاية من الأضرار والمضاعفات.

طعام رخيص جدا يحفز الكولاجين ويقى من السرطان

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع


ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine تشمل أعراض الانيميا التي قد تحدث أولاً ما يلي:

الشعور بالضعف أو التعب أكثر من المعتاد، أو مع ممارسة الرياضة
الصداع
مشاكل في التركيز أو التفكير
التهيج العصبي والانفعال
فقدان الشهية
تنميل وتنميل في اليدين والقدمين
إذا تفاقمت الأنيميا فقد تشمل الأعراض ما يلي:

اللون الأزرق لبياض العيون
أظافر هشة
الرغبة في تناول الثلج أو أشياء أخرى غير غذائية (متلازمة بيكا)
الدوار عند الوقوف
لون البشرة شاحب
ضيق في التنفس مع نشاط خفيف أو حتى أثناء الراحة
التهاب أو التهاب اللسان
قرحة الفم
نزيف الحيض غير الطبيعي أو المتزايد عند الإناث
فقدان الرغبة الجنسية عند الرجال

قد لا تظهر عليك أي أعراض إذا كانت الأنيميا خفيفة أو إذا كانت المشكلة تتطور ببطء.

الانيميا أعراض الأنيميا التهاب اللسان التركيز ضيق فى التنفس فقدان الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

موضوعات متعلقة

برج الحوت.. وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023|اختلافك سر نجاحك

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023|قد تحصل على تقدير لعملك

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023| وقف الراحة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023|شوف طرق جديدة لعلاقتك العاطفية

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023| اهتم بشريك حياتك

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023: اتحلى بالصبر

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023: تلتقي بأشخاص جدد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 أكتوبر 2023: ارتفع فوق الصعاب

ترشيحاتنا

بسبب إنبي | فيديو مثير من كهربا بـ رسالة لـ موديست

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من سيول مرسى مطروح

مبلغ ضخم.. حملة ترامب الرئاسية تكشف عن جحم التبرعات

البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ