مصرع 15 شخصا.. سوريا تعلن استهداف الكلية العسكرية في حمص بطائرات مسيرة

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الخميس، بوقوع هجوم بالمسيّرات على الكلية العسكرية في مدينة حمص بـ سوريا وسقوط العديد من الضحايا.

ووفقا تقارير صحفية، فإنه قُتل 15 شخصا وأصيب 30 على الأقل خلال هجوم الطائرات المسيرة على الكلية الحربية في حمص.

وأضافت وسائل إعلام سورية، أن الهجوم على الكلية الحربية في حمص وقع أثناء وجود وزير الدفاع السوري وعدد من كبار ضباط الجيش بالكلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في غارات جوية تركية بطائرات مسيرة على منطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا.

وأعلنت تركيا أن جميع منشآت المسلحين الأكراد في سوريا والعراق هي أهداف مشروعة بعد أن خلصت إلى أن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام المباني الحكومية في أنقرة نهاية الأسبوع الماضي جاءا من سوريا.

وقال المصدر الأمني ​​لوكالة رويترز، إن 2 قتلا في ضربة على سيارة قرب منشأة عسكرية وقتل 6 آخرون في ضربة لاحقة على موقع عسكري قرب بلدة عامودا.