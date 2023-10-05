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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : حرب أكتوبر معركة تاريخية ظهرت فيها قوة وشجاعة وبسالة المصري

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر

هنأ النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى.


وأشاد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أهميتها الكبرى في توعية وتثقيف المواطنين، وتعزيز روح الهوية الوطنية، وتعريف الشباب والنشء الصغير بتاريخ بلدهم، ودور انتصارات أكتوبر المجيدة في إعادة الأرض والعزة والكرامة للمصريين.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السادس من أكتوبر هو يوم العزة والفخر والكرامة، يوم أن انتصرنا على العدو المتغطرس ولقناه درسا لن ينساه، وعادت فيه أرض سيناء إلى حضن الوطن بعد معركة تاريخية ظهرت فيها قوة وشجاعة المقاتل المصري.

وتابع النائب أحمد محمد دياب: "علينا استلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة، للتغلب على الصعوبات والتحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

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