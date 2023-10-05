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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفل تخريج طلاب.. بيان عاجل من سوريا بشأن استهداف الكلية الحربية بحمص

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص عن طريق طائرات مسيرة مما أدي إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن التنظيمات الإرهابية المدعومة من أطراف دولية معلومة، قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأضافت الدفاع السورية في بيانها، إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق.

وأكدت الوزراء أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً.

وأفاد التلفزيون السوري، اليوم الخميس، بوقوع هجوم بالمسيّرات على الكلية العسكرية في مدينة حمص بـ سوريا وسقوط العديد من الضحايا.

ووفقا تقارير صحفية، فإنه قُتل 15 شخصا وأصيب 30 على الأقل خلال هجوم الطائرات المسيرة على الكلية الحربية في حمص.

وأضافت وسائل إعلام سورية، أن الهجوم على الكلية الحربية في حمص وقع أثناء وجود وزير الدفاع السوري وعدد من كبار ضباط الجيش بالكلية.

مصرع 15 شخصا.. سوريا تعلن استهداف الكلية العسكرية في حمص بطائرات مسيرة

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