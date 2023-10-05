بسبب السيول والتقلبات الجوية.. تحرك عاجل من الحكومة في 3 محافظات

حالة من الترقب من الحكومة حول ما يحدث في 3 محافظات خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد ظهور السيول وعدد من التقلبات الجوية في هذه المحافظات، وذلك في ضوء رغبة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في السيطرة على الأوضاع في الوقت الحالي، في ظل ما تشهده مصر من أمطار في عدد من المحافظات المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية أمطار غزيرة على عدد من المحافظات المختلفة، وصلت إلى حد السيول على محافظة مطروح، مع إجراءات مشددة من أجل العمل على ضبط الأمر، وعدم تعطيل الحركة في محافظة مطروح أو غيرها من المحافظات.

سيول قوية في مطروح

وعرضت فضائية “العربية” تقريرًا عما شهدته محافطة مطروح من سيول في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إذ تحولت الشوارع إلى أنهار نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح خلال الساعات الماضية.

وبحسب فيديو العربية، أن مدينة “سيدي حنيش” في مطروح شهدت سيول عنيفة أدت إلى مشاكل كبيرة جدا في حركة السيارات، وسط تداول كبير لعدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا عديدة من غرق مطروح بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.

تحرك عاجل من الحكومة بسبب السيول

وفي أول تحرك عاجل من الحكومة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على متابعة ما يحدث في مطروح، وطريقة التعامل مع السيول، بعد الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة وذلك بالتواصل مع اللواء ممدوح شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس الحكومة بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية فى المحافظة فى التعامل مع آثار السيول

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على توفير مختلف الإمكانات التى تحتاج لها المحافظة، لسرعة حل أى مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس

وكانت هيئة الأرصاد في تصريحات لها قد كشفت عن أن البلاد تتعرض لموجة من الأمطار في عدد من المحافظات المختلفة في الفترة الراهنة، وذلك في ضوء المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، في تغير وتقلبات جوية واضحة، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة الأسبوع الماضي تشهد مصر انخفاض درجات حرارة فضلا عن أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت هيئة الأرصاد عن أن المحافظات التي ستشهد سقوط أمطار هي كلا من: "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، والأمطار ستصل لـ القاهرة وشمال الصعيد، ومدن القناة".